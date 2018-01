Umbau des Innerberger Stadls startet

Ich finds ja echt geil, was Autofahrer in Steyr alles dürfen.



Parken im absoluten Halte und Parkverbot....schön zu sehen an dem Blauen Beetle und der Tafel dahinter.



Aber sicher hatte der mit seiner kleinen Dose dort eine "Ladetätigkeit"



Paletten abladen oder so.



Armes Steyr, da geht's um nix mehr