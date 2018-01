Um die Abwehr zu stärken: Vorwärts holt Verteidiger

STEYR. Der 22-jährige Michael Noggler kommt von Ligakonkurrent Bad Gleichberg, einem Gegner im Aufstiegskampf.

Gerald Scheiblehner, Michael Noggler, Christoph Metz Bild: SKV

Nach Stürmer Mario Petter verpflichtete der SK Vorwärts Steyr nun einen weiteren Spieler für die Frühjahrssaison in der Regionalliga Ost. Michael Noggler wechselt von Ligakonkurrent Bad Gleichenberg zum Tabellenzweiten. Der 22-jährige Linksverteidiger bringt die Erfahrung von 37 Regionalligaspielen mit und hat auch bereits ein kurzes Auslandsabenteuer beim deutschen Fünftligisten SV Lichtenberg 47 hinter sich. Als Verteidiger erzielte er für Bad Gleichenberg ein Tor.

Noggler wurde in der GAK-Akademie in Graz ausgebildet und hat zuletzt an der Fachhochschule in Bad Gleichenberg studiert. Der 22-Jährige wohnt in Bad Goisern und kann nun mit Mario Petter, der aus Bad Goisern stammt und in Bad Ischl wohnt – eine Fahrgemeinschaft bilden.

„Michael hat sich aufgrund der sportlichen Perspektive für uns entschieden“, sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner. Der Vertrag läuft vorerst bis Juni 2018, bei einem Aufstieg besteht die Option auf Verlängerung.

Trainerteam wird verstärkt

Zuwachs bekommt auch das Betreuerteam der Kampfmannschaft der Rot-Weißen. Seit Montag ist Christoph Metz als zusätzlicher Co- beziehungsweise Individualtrainer tätig. Der 28-Jährige hat bis Sommer 2017 in Wolfern gespielt und ist danach ins Trainerteam nach St. Florian gewechselt.

„Er wird mit verletzten Spielern arbeiten und uns im Scouting und in der Videoanalyse unterstützen“, erklärt Scheiblehner. Diese Woche arbeitet Metz bereits mit dem verletzten Abwehrchef Nicolas Wimmer, der seine Trainingseinheiten aktuell bei Vorwärts-Sponsor Happy-Fit im Fitnessstudio absolviert.

Am Samstag um 15 Uhr startet der SK Vorwärts Steyr in Neuhofen/Ybbs gegen Amstetten seine Testspielserie auf Kunstrasen. Am Dienstag (19 Uhr) treffen die Rot-Weißen in Linz auf Donau Linz.

Die weitere Testserie des SKV: 27. Jänner, 12 Uhr: Vorwärts – Neuzeug. 3. Februar, 15 Uhr: Wallern – Vorwärts. 9. Februar, 15 Uhr: Hertha Wels – Vorwärts. 10. Februar, 15 Uhr: FC Liefering – Vorwärts (Red-Bull-Akademie). 3. März, 10 Uhr: Edelweiß Linz – Vorwärts.

