Trio erbeutete 1700 Euro aus Stadtplatz-Trafik

STEYR. Trafikant zahlt 100 Euro Belohnung für Hinweise

Am helllichten Tag wurde die Trafik am Steyrer Stadtplatz Opfer von Trick-Betrügern. Ein Trio hatte die Trafikantin Maria Baumgartner kurz abgelenkt und so 1700 Euro erbeutet.

Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Montag kurz nach 13 Uhr, berichtet Baumgartners Gatte Helmut: "Meine Frau, die alleine im Geschäft war, ist von zwei der Männer auf den Gehsteig zum Postkartenständer gelockt und in ein Gespräch verwickelt worden. In der Zwischenzeit hat sich der dritte über den Nebeneingang ins Geschäft geschlichen und rund 1700 Euro Wechselgeld aus dem Zigarettenautomaten gestohlen." Das Geld habe sich in einer Kassette vor dem Tresor befunden, und das sei das Glück seiner Gattin gewesen, sagt Baumgartner: "Die Polizei hat mir gesagt, dass sie sonst zum Aufsperren des Tresors gezwungen worden wäre." So sei der Diebstahl nach nur einer Minute wieder vorbei gewesen.

Da die Trafik videoüberwacht ist, gibt es gestochen scharfe Bilder der Männer. "Es waren Ausländer, sympathische junge Burschen", sagt Baumgartner, der 100 Euro Belohnung für Hinweise zahlt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema