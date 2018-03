Trainieren wie die Profis: Talentecamp mit Vorwärts

STEYR. Von 30. Juli bis 3. August veranstaltet Regionalligist SK Vorwärts Steyr in der Life-Radio-Arena an der Volksstraße erstmals ein Nachwuchs-Fußballcamp.

Unter dem Motto "Trainieren wie die Profis" richtet sich dieses Angebot an fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2003 bis 2010. An oberster Stelle steht dabei der Spaß an der Bewegung.

"Wir wollen Kinder und Jugendliche für mehr Bewegung im Allgemeinen und für den Fußball im Besonderen begeistern", sagt Organisator Gerald Scheiblehner, der Erfolgstrainer der Rot-Weißen.

Sechs ausgebildete Trainer, darunter die Vorwärts-Spieler Christoph Bader, Michael Halbartschlager und Nicolas Wimmer, werden mit den Jungkickern täglich von 9 bis 16 Uhr auf Naturrasen das Einmaleins des Fußballs üben. Aufgrund der Kooperation mit dem Fitness-Studio HappyFit Premium kann auch der neue Indoor-Fußballbereich HappySoccer benutzt werden. Sportlich dürfen sich auch die Eltern der Talente betätigen: Für sie gibt es ein kostenloses VIP-Package des Fitness-Studios.

Die Kosten für die Trainingswoche betragen 225 Euro, Geschwister und Vorwärts-Nachwuchsspieler zahlen nur 199 Euro. Infos: www.vorwaerts-steyr.at

