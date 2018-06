Tracking verhindert verwechselte Blutproben

STEYR. LKH Steyr legt Laborbefunde in Pilotprojekt nur digital an. System erfasst Demenzkranke über Chip im Armband.

Pilotprojekt: Automatisches Trackingsystem schließt am LKH Steyr die Verwechslung von Blutproben aus. Bild: Gespag

"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", soll der Kommunistenführer Lenin gesagt haben. Bei der Medizintechnik stimmt der Ausspruch zumindest. Nicht auszudenken, wenn Blutproben von Patienten im Labor vertauscht werden, höchste Achtsamkeit ist lebenswichtig. Im Landeskrankenhaus Steyr ist die digitale Überwachung und Sicherung der Abläufe so weit fortgeschritten, dass ein Pilotprojekt im Haus im Herbst in allen Landeskrankenhäusern der Gespag zur Regel wird.

In Steyr werden bei der Blutabnahme die Röhrchen nicht mehr mit der Hand beschriftet, sondern der Kremstaler Kunststoffhersteller "Greiner Bio one" liefert die Behälter für die Proben bereits mit einem Klebestreifen mit einem Strichcode an, den es auf der Welt nur einmal gibt. Wird einem Patienten Blut abgezapft, scannt der Arzt oder die Schwester mit einem Handgerät an dessen Armband den Strichcode und dann sogleich jenen des Probenröhrchens. "Damit sind für immer beide Daten miteinander verknüpft und das System weiß, zu wem die Probe gehört", sagt der Technische Betriebsleiter des LKH Steyr, Reinhold Mittermayr. Bei jedem weiteren Scanvorgang scheinen die verknüpften Daten wie Zwillinge auf. "Damit kann es keine Verwechslung mehr geben", sagt Mittermayr. Selbst aus den USA waren schon Abordnungen im Steyrer Spital, um das in Österreich entwickelte System zu studieren, das die Blutabnahme auf die Hälfte Arbeitsschritte reduziert und keine Sicherheitslücke mehr hat.

Wie Mittermayr bei einem Stammtisch der Innovationsplattform "Stammtisch 4.0" des TIC-Steyr kundtat, geht der Einsatz digitaler Überwachung am LKH Steyr darüber hinaus. Demenzkranken und Patienten der Akutpsychiatrie kann in deren Armband ein Chip eingepflanzt werden. Verlässt eine dieser Personen den Klinikbereich, schlägt ein Alarm an, wie wenn im Kaufhaus eine Kundschaft gesicherte Ware gestohlen hat. Mit Hilfe des Trackings können verwirrte Personen schnell aufgefunden werden. "Wir halten dabei natürlich die Vorgaben des Dateschutzes ein", sagt Mittermayr. Ausgeschlossen sei dabei, dass jemand unter dem Mantel der Fürsorge bespitzelt werde: "Es geht um die Sicherheit für kranke Menschen, rasch gefunden zu werden."

Das digitale System, das das Krankenhaus derzeit anschafft und das auf Blootooth-Basis funktionieren wird, soll in der näheren Zukunft freilich auch Menschen helfen, die geistig noch voll auf der Höhe sind. Google und GPS funktionieren in den großen Gebäuden oft nicht, also sollen möglichst viele Nutzer in ein Intranet des Spitales eingebaut werden. Über eine App zeigt dann das Smartphone den Weg durch die ganzen Abteilungen, wenn der Patient beispielsweise eine Untersuchung beim einer Computertomographie hat. Ein Trackingsystem soll auch in Hinkunft dokumentieren, welche medizinischen Hilfsmittel wenig gebraucht werden und nur hin- und hergeschoben werden.

