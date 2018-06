Titelkämpfe in der Kletterhalle

GAFLENZ. Der Alpenverein Weyer veranstaltet am Wochenende in der Kletterhalle 6a in Gaflenz die Österreichische Meisterschaft in gleich zwei Disziplinen sowie einige weitere Kletterbewerbe.

Kletterbewerb in Gaflenz am Wochenende Bild: (Archiv Austria Climbing)

Die Qualifikation beginnt am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr, das Finale findet ab 14 Uhr statt.

Um Österreichische Meistertitel geht es im Vorstieg in der U18 und in der Disziplin "Speed" in den Altersklassen U18 und U16. Zudem geht auch der Austria-Cup in allen Altersklassen von der U14 bis zur Allgemeinen Klasse in Gaflenz über die Bühne.

Erstmals findet in der Kletterhalle 6a auch ein Wettbewerb im "Paraclimbing" statt. Dabei werden insgesamt 13 Athleten mit verschiedensten Beeinträchtigungen an den Start gehen.

