Titelkämpfe: Drei Medaillen für die LAC-Crossläufer

STEYR, SALZBURG. Der LAC Amateure Steyr war bei den Österreichischen Meisterschaften im Crosslauf in Salzburg-Rif zwar nur mit einem kleinen Team am Start, dieses schlug sich aber mit drei Medaillen und zwei Top-6-Platzierungen hervorragend.

Den Medaillenreigen eröffnete Tobias Rattinger in der U23: Er gewann in 11:02 Minuten über 3,5 Kilometer Bronze und verpasste dabei Gold nur um vier Sekunden. Bruder Daniel wurde in 12:05 Minuten guter Neunter.

Gold gab es für Franz Flankl bei den Masters M60. Er siegte über die 4,6 Kilometer in exakt 17 Minuten. Claudia Heiml brauchte dafür 19:56 Minuten und eroberte Silber in der W40. Nur knapp an einer Medaille vorbei lief Petra Bergauer, die in der W50 Vierte wurde. Rang sechs in der Teamwertung gab es für das Trio Tobias und Daniel Rattinger sowie Alex Demse. Letzterer landete in der Allgemeinen Klasse auf Rang 22. Moritz Heiml wurde in der U16 Elfter.

