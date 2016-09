Tarock: Besser wird, wer nicht immer gegen die gleichen Mitspieler antritt

STEYR. Morgen wird im Steyrer Casino der oö. Tarock-Cup gestartet. Mitspielen darf jeder, der will.

So freimütig lassen sich Tarockierer nur bei der Proberunde in die Karten blicken. Bild: Daucher

160 Damen und Herren hatten sich eingefunden, als vor zwei Jahren das große Tarock-Turnier in den Steyrer Casinosälen gespielt wurde. Heuer – bei der zweiten Auflage – könnten es noch um einige mehr werden. Immerhin: Mit dem Steyrer Turnier, das morgen Freitag, 30. September, zur Austragung kommt, wird der oö. Tarock-Cup 2016/17 eröffnet. Die Turnierserie umfasst nicht weniger als 28 Turniere. Wer sich für den weiteren Verlauf eine gute Ausgangsposition in der Cup-Wertung verschaffen möchte, sollte schon in Steyr mit dabei sein.

Wer wird Stadtmeister?

Otto Klement, der Organisator der Steyrer Tarock-Veranstaltung, hofft freilich darauf, dass auch viele Lokalmatadore mitmachen, und zwar ganz in deren Sinne. "Wenn du Gelegenheit hast, einmal gegen andere Gegner als die gewohnten zu spielen, dann solltest du diese Gelegenheit nutzen", sagt er. Nur so könne man sein Spiel entscheidend verbessern. (Bei weiteren Turnieren des Cups mitzuspielen ist keine Pflicht.) Beginn des Turniers in Steyr ist um 19 Uhr. Jeder Teilnehmer absolviert drei Mal 16 Spiele. Es wird also pro Abend drei Mal der Tisch gewechselt – wobei man auf immer andere Gegner trifft. Anmelden kann man sich unmittelbar vor Turnierbeginn. Der Computer nimmt die Auslosung vor.

Ein weiterer Grund, warum Klements Wunsch entsprechend viele Steyrer mitmachen sollten. Als Bewerb im Bewerb wird die Steyrer Tarock-Stadtmeisterschaft gespielt. Vor zwei Jahren war der Titel an den Münichholzer Erich Resch gegangen.

Wie schon beim Debüt-Turnier wird mit dem großen Karteln eine gute Sache unterstützt. Der Reinerlös fließt in den "Frauen- und Kindersupport" des Soroptimist Club Steyr. 2014 landeten auf diesem Weg 1700 Euro im Hilfsgeldtopf. Im Gegenzug für die Spenden machen die Steyrer Soroptimistinnen beim Tarockturnier als Kellnerinnen Dienst.

Die Tarock-Saison 2016/17 dauert bis einschließlich Samstag, 25. März. Das Finale findet wie gewohnt beim Haudum-Wirt in Helfenberg statt. Alle Infos inklusive der Regeln, nach denen gespielt wird, findet man im Internet auf www.tarockcup.at.

Tarock

Das Steyrer Tarock-Turnier findet am Freitag, 30. September, in den Steyrer Casinosälen statt. Beginn ist um 19 Uhr. Bis 23 Uhr stehen drei Runden zu je 16 Spielen auf dem Programm. Anmelden kann man sich beim Eintritt. Organisator ist Otto Klement (Bild) von der Tarockrunde Steyr.



Mit der Veranstaltung in Steyr wird der oö. Tarock-Cup 2016/17 eröffnet. Bis 25. werden insgesamt 28 Turniere gespielt. Das Turnier in St. Valentin folgt am Freitag, 14. Oktober. Veranstaltungsort in diesem Fall ist das Gasthaus Stollnberger.

Bei allen Turnieren wird nach den Tarockregeln der Firma Piatnik gespielt. Diese können auch auf www.tarockcup.at eingesehen werden.

