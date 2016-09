Tag des offenen Tierheims in Steyr

Trick-Dog-Vorführung und Workshop "Kind und Hund" sind die Höhepunkte.

Am Samstag von 10 bis 18 Uhr: Tag des offenen Tierheims in Steyr Bild: Weihbold

STEYR. Morgen, Samstag, lädt das Tierheim Steyr anlässlich des am 4. Oktober stattfindenden Welttierschutztages zum Tag der offenen Türe. Von 10 bis 18 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, dem sogar Landesrätin Birgit Gerstorfer ab 12.30 Uhr beiwohnen wird. Höhepunkte werden um 13 Uhr die Trick-Dog Vorführung mit Astrid Lang von Dog-Life sein sowie von 14 bis 16 Uhr der Workshop "Der Hund und du" mit dem Schwerpunktthema "Kind und Hund", den Sarah Mayr von den Pfotenfreunden leiten wird.

"Es wäre schön, wenn viele Oberösterreicher an diesem Tag das eine oder andere Tier in ihr Herz schließen und ein neues Zuhause geben könnten", sagt Tierschutz-Landesrätin Gerstorfer.

Auf alle Besucher des Tierheims Steyr warten zudem ein reichhaltiges Buffet sowie ein Bücherflohmarkt.



Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 2 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema