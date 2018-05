Stift verweigerte Opfer von Pater Schmerzensgeld

KREMSMÜNSTER. Ein Ex-Schüler verklagt die Kremsmünster Abtei nach Sexualverbrechen am Landesgericht Steyr. Bis zum nächsten Verhandlungstermin wollen klagende und beklagte Partei Vergleichsgespräche führen.

Eine außergerichtliche Einigung steht im Raum, bis zum nächsten Gerichtstermin am 26. Juni soll dies geklärt werden.

"Pater Alfons", August M., verbüßt in der Gefängniszelle seine zwölfjährige Haftstrafe, die er dafür bekommen hat, dass er als Lehrer und Erzieher am Stiftsgymnasium Kremsmünster mindestens 24 Zöglinge schwer sexuell missbraucht und mit einem Ochsenziemer verprügelt hat. Für einen der ehemaligen Schutzbefohlenen ist damit die Sache nicht beendet. Den Mann, der zwischen 1987 und 1996 Internatsschüler im Stiftsgymnasium war, drücken Albträume und plagen seelische Krämpfe.

Für das seinerzeitige Opfer, das als Bub von August M. zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurde, hat sich das Stift bei der Haftung für sein zerstörtes Leben aus der Pflicht gestohlen. Stellvertretend sagt Sepp Rothwangl von der Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt: "Es ist immer das Gleiche: Zuerst wird weggesehen und vertuscht, dann werden Betroffene mit läppischen Gestenzahlungen abgespeist". Kosten für nötige Therapien, das erfahrene Leid aufzuarbeiten, würden damit nicht einmal ansatzweise gedeckt.

Das Gewaltopfer von "Pater Alfons" klagt heute, Dienstag, bei einem Zivilprozess am Landesgericht Steyr vom Stift als Schulerhalter und für den gefallenen Benediktinermönch zuständige Institution 95.000 Euro Schmerzensgeld ein. Das Stift hat diesen Anspruch in der Klagebeantwortung prompt zurückgewiesen.

Der Rechtsanwalt der Abtei betont, dass die Straftaten weit zurück lägen, weshalb die Haftpflicht verjährt sei. Zudem hätte das Stift "keinerlei Kenntnisse von den strafrechtswidrigen Umtrieben" des Paters besessen. Wenn August M. während seiner Lehrer- und Erziehertätigkeit die Verbrechen begangen habe, sei wegen des Öffentlichkeitsrechtes der Schule allenfalls die Republik "im Wege einer Amtshaftung" zu belangen.

Vergleichsgespräche bis 26. Juni

Vor der Prüfung der Schadensersatzansprüche muss das Zivilgericht erst einmal die Frage der Verjährung klären. Das soll am nächsten Verhandlungstermin am 26. Juni geschehen. Bis dahin wollen klagende und beklagte Partei jedoch Vergleichsgespräche führen. Beide erklärten einhellig, diesen Weg nicht von vornherein abzulehnen. Aber man wolle eine "vernünftige Lösung", erklärte die Klägerseite. Dazu gehöre auch, dass sich das Stift beim Opfer entschuldige. Eine Höhe einer allfälligen Entschädigung bei einem Vergleich wurde bei der ersten Tagsatzung am Dienstag nicht genannt.

