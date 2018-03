Steyrer raste mit 119 km/h über die Rederbrücke

STEYR. Der BMW-Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Stadtgebiet um 69 km/h. Er ist seinen Führerschein für mehrere Wochen los.

Ein Raser wurde von der Polizei auf der Rederbrücke in Steyr mit 119 km/h geblitzt. Bild: vowe

Die Straße sei um diese Zeit sowieso frei und er habe daher eben die Höhe der Geschwindigkeit übersehen. Mit dieser Rechtfertigung überraschte ein Verkehrsrowdy bereits am Wochenende die Steyrer Polizei.

Der 34-jährige, gebürtige Steyrer war mit seinem PS-starken Fahrzeug Beamten der Verkehrsinspektion Tomitzstraße ins Netz gegangen. Der mittlerweile in Wien lebende Steyrer wurde bei einer Radarkontrolle am Freitag um 21.30 Uhr auf der Rederbrücke in Richtung Kreisverkehr um 21.30 Uhr ertappt. Die Messung ergab eine Geschwindigkeit von 119 km/h, erlaubt sind hier 50 km/h. Dem Raser wurde der Führerschein für mehrere Wochen abgenommen, er wurde angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema