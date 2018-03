Steyrer HTL-Schüler feierten bei "Mini-Formel-1"

STEYR. Anfang September startet das HTL-Team bei der WM in Singapur.

Die Schüler der HTL Steyr fuhren bei der „F1 in Schools“ zum österreichischen Meistertitel. Bild: HTL

Einmal mehr hat die HTL Steyr ihren Ruf als Talenteschmiede unter Beweis gestellt: Als Team "austria-racing" gemeinsam mit der Vienna International School rasten die jungen Steyrer bei der süd-ost-deutschen Meisterschaft der "F1 in schools" in Hof zum österreichischen Meister- und deutschen Vizemeistertitel. Damit qualifizierten sie sich für die "Mini-Formel-1"-Weltmeisterschaften Anfang September in Singapur. Im Vorjahr hatten die Steyrer bei der WM in Malaysia mit ihrem Boliden die siebtschnellste Zeit erzielt und waren auf Gesamtrang elf gelandet.

"Mittlerweile ist die Formel 1 schon zu einem Ganzjahresprojekt geworden, in das viel Zeit und viel Engagement fließen", sagt Projektleiterin Sandra Losbichler, die an der HTL Steyr Mathematik sowie Konstruktion und Projektmanagement unterrichtet. Allerdings würden die Teilnehmer von diesem multidisziplinären Wettbewerb auch extrem profitieren. "Unsere Schüler erhalten nicht nur viele Kontakte zu renommierten Firmen", sagt Losbichler, "sondern sie beweisen, dass sie nicht nur Techniker sind, sondern über den Tellerrand hinausblicken, etwa beim Marketing oder mit Social-Media-Aktivitäten."

In Hof war die Steyrer HTL mit drei "Senior-Teams" (Anm.: 15 bis 19 Jahre) und einem von der Vienna School gestellten Junior-Team (11 bis 14 Jahre) am Start. Am besten schnitt dabei das Team "Horizon" mit dem HTL-Quartett Tobias Baschinger, Niklas Klopf, Daniel Berger und Benedikt Bräu sowie Dana Jepsen aus Wien ab: Der zweite Gesamtrang und der österreichische Meistertitel waren der Lohn. Gleich dahinter auf den Rängen 3 und 4 landeten vor den Augen von HTL-Direktor Franz Reithuber die Steyrer Teams "Wave" und "Instinct".

Das Team "Wave" erzielte zudem mit seinem von einer handelsüblichen CO2-Patrone angetriebenen Rennboliden auf der zwanzig Meter langen Strecke in 1,131 Sekunden die Tagesbestzeit und wurde im Knock-out-Rennen Zweiter. Einen Erfolg gab es auch für das Junior-Team "Titan", das mit 0,144 Sekunden die beste Startzeit erzielte.

Bei der WM in Singapur wird das von den Firmen ASMAG und BWT gesponserte HTL-Team allerdings in anderer Formation an den Start gehen. Neben Baschinger, Bräu und Jepsen werden drei Akteure des Teams "Wave" die Reise nach Südostasien antreten: "Michael Lugmair wird als Konstrukteur des schnellsten Boliden mit dabei sein", sagt Losbichler, "ebenso Leon Cronja und Sania Kahn."

Ziel sei es, in Asien einen Top-Ten-Platz einzufahren. Noch sei man auf der Suche nach Betrieben, die die Schüler bei ihrem WM-Start unterstützen können. Dies sei eine Zukunftsinvestition, macht Losbichler Firmen ein Engagement schmackhaft: "Die Wirtschaft sucht händeringend Techniker. Hier gibt es die Chance, Kontakte zu den kreativsten Talenten zu knüpfen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema