Steyrer Feuerwerker haben heuer bei internationalen Shows groß abgeräumt

STEYR. Kurt Reichenpfader und René Langer haben vor 23 Jahren ihr Hobby professionalisiert.

Mit spektakulären Shows wie hier bei der "16. Feuerwerkersinfonie" in Potsdam räumten die Steyrer bei internationalen Wettbewerben groß ab. Bild: steyrfire.at

"Bei uns geht es nicht ums Ballern oder darum, dass möglichst viele Farben am Himmel zu sehen sind", sagt René Langer, "es geht um ein Gesamtkunstwerk, die perfekte Choreographie aus Feuerwerk und Musik." Der "Beute-Steyrer" hat gemeinsam mit dem echten Steyrer Kurt Reichenpfader schon während des Studiums die gemeinsame Leidenschaft für Pyrotechnik entdeckt. Vor 23 Jahren hat das Duo schließlich "steyrFire Feuerwerke" gegründet und das Hobby zu einem beruflichen Standbein gemacht. Heute sind hier vier fixe und 15 freie Pyrotechniker am Werk. Zudem wurde in den vergangenen drei Jahren in der Türkei eine Feuerwerksfabrik errichtet. Dort produzieren 85 Mitarbeiter für den Inlandsmarkt, im nächsten Jahr soll der Export Richtung Europa begonnen werden: "Als Alternative für die Alltagsware aus China."

WM-Teilnahme als Fernziel

Mit "steyrFire" hat das Gründerduo heuer aber das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte hinter sich gebracht: Bei der Teilnahme an fünf internationalen Bewerben gab es zwei erste und drei zweite Plätze: Siege beim "Concours International de Feux d’Artifice Pyromélodiques de Monaco" und dem "International fireworks festival" in Belgien, dazu Silber in Hannover, Potsdam und Courchevel (Frankreich).

"Die Feuerwerke werden mit modernster Zündelektronik über Funk taktgenau gezündet. Tausende Einzelzündungen werden bei diesen sogenannten Pyromusicals teilweise im Millisekundenabstand gezündet", erklärt Reichenpfader, technischer Verantwortlicher und CEO, den Ablauf bei diesen aufwändigen Shows. Großes Ziel sei aber die Teilnahme am Wettbewerb in Montreal, der inoffiziellen Weltmeisterschaft. Langer: "In der Szene sind wir immer noch die kleine Firma aus Österreich, die sich mit großen, internationalen Traditionsbetrieben in der siebten Generation matcht."

Mittlerweile ist auch Sohn Nikolaus Langer bei "steyrFire" als Creative Director im Einsatz: "Kreativität und Einfühlungsvermögen zeichnen einen guten Pyrodesigner aus. Genauso ist ein gutes Vorstellungsvermögen notwendig." Bei einer Licht- oder Lasershow könne man schnell einmal einen Probelauf starten und Designfehler erkennen, beim Feuerwerk gebe es das nicht.

Tipps fürs Silvesterfeuerwerk

Für den bevorstehenden Jahreswechsel haben die Profis natürlich einen Rat: "Kaufen Sie gute und geprüfte Feuerwerkskörper beim Fachhändler und achten Sie auf kompetente Beratung, CE-Prüfzeichen und deutschsprachige Bedienungsanleitungen. Und verzichten Sie auf Knaller und Böller. Die sind laut, gefährlich und schaden dem Image der schönen Feuerwerkskunst", sagt Langer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema