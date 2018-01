Steyr feiert einen feurigen Abschied vom Fasching

STEYR. Feuerwehr verbrennt auf dem Stadtplatz eine Puppe.

Am Dienstag, 13. Februar, ab 17.30 Uhr wird auch heuer wieder der Fasching vom Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Steyrer Stadtplatz symbolisch verbrannt. Damit endet in Steyr zumindest "offiziell" die Narrenzeit.

Folgendes Programm erwartet die Besucher am Faschingsdienstag im Stadtzentrum: Ab 14.30 Uhr entführen Schülerinnen der BAfEP (ehemals BAKIP) die Faschingsprinzessinnen und -prinzen in die Welt der Musik und des Tanzes. Mit Kinderliedern, traditionellen Tänzen und aktuellen Stücken sind Spiel und Spaß garantiert, auch frische Faschingskrapfen werden verteilt. Ab 15.30 Uhr unterhalten "Take Two" zwei Stunden lang mit einem abwechslungsreichen Programm mit den Hits der vergangenen Jahrzehnte. In den Pausen gibt es Spiel- und Jongliereinlagen.

