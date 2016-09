Stadtpfarre Steyr: Bachleitner geht, Prskalo kommt

STEYR, GARSTEN. Dem Dekret zu Folge ist Nikola Prskalo ab morgen Samstag, 1. Oktober, als Stadtpfarrer in Steyr im Einsatz.

Roland Bachleitner, der das Amt bisher bekleidet hat, geht in Pension, soll aber weiterhin seelsorgerisch aktiv bleiben.

Tatsächlich findet die Amtsübergabe etwas verzögert statt, und sie erstreckt sich über mehrere Wochen beziehungsweise Sonntage. Der Zeitplan: Am Sonntag, 2. Oktober, feiert Prskalo noch das Erntedankfest in seiner Heimatpfarre Wels, Bachleitner in Steyr. Seine erste Messe als Steyrer Stadtpfarrer liest Prskalo am Sonntag, 9. Oktober, 9.30 Uhr. Der Empfang in der Pfarre Garsten, die Prskalo als Pfarrmoderator mitbetreut, findet am Sonntag, 16. Oktober, statt. Bachleitner wird am Sonntag, 23. Oktober, in den Pfarrer-Ruhestand verabschiedet.

Auf Prskalo kommen in Steyr große Aufgaben zu. Die Renovierung des Steyrer Münsters gehört fortgeführt. Die bisherige Sanierung ist noch nicht zur Gänze abbezahlt.

Walter Gabath hat angekündigt, (falls gewünscht) noch einmal als Pfarrgemeinderatsobmann in der Stadtpfarre zu kandidieren. "Ich habe einen sehr guten Eindruck von Prskalo gewonnen", sagt er. Der neue Stadtpfarrer sei sehr sympathisch.

