Stadtchef und Mitfahrer nach Zugsunglück auf Weg der Besserung

WAIDHOFEN. Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer lenkte auf Fahrt zu einer Ehrung den Pkw selbst, er brach sich bei Unfall eine Rippe.

Das verbeulte Unfallauto Bild: ASBÖA

Allen Fahrzeuginsassen geht es den Umständen entsprechend gut. Wie berichtet, hatte der Waidhofner Bürgermeister Werner Krammer (VP) auf der Fahrt zu einer Ehrung bei der Aktion "Essen auf Rädern" Dienstag Mittag auf einem nur mit einer Stopptafel gesicherten Bahnübergang im Stadtteil Vogelsang einen Triebwagen der Citybahn übersehen. Der Pkw, in dem sich auch Vizebürgermeister Martin Reifecker (SP) und Krammers Pressesprecherin Julia P. befanden, wurde vom Zug gerammt und über eine Böschung geschleudert. Reifecker konnte sich aus dem Wrack befreien, indem er die hintere Seitentüre wegtrat. Krammer und seine Mitarbeiterin mussten von der Feuerwehr mit der Bergeschere geborgen werden. Der Bürgermeister wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Amstetten geflogen, Julia P. brachte die Rettung in das LKH Waidhofen. Bei den Spitalsuntersuchungen stellten sich die Verletzungen als nicht gravierend heraus. Krammer brach sich eine Rippe, Julia P. erlitt eine Hüftblessur. Beiden ging es gestern nach dem überstandenen Schock besser. Während Krammers Krankenstand führt Vizebürgermeister Mario Wührer (VP) die Amtsgeschäfte.

