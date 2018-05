Staatsanwalt hatte Tränen in den Augen: Ein emotionaler Abschied

STEYR. Elisabeth Stellnberger wurde gestern offiziell als Nachfolgerin von Guido Mairunteregg als Leitende Staatsanwältin präsentiert.

Friedrich Hintersteininger, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Linz, Guido Mairunteregg, Elisabeth Stellnberger und Christian Pilnacek, Generalsekretär im Justizministerium. Bild: Moser

Seit 1. April ist Elisabeth Stellnberger bereits die neue Leitende Staatsanwältin am Landesgericht Steyr. Gestern wurde sie bei einem Festakt auch offiziell in ihr Amt eingeführt und gleichzeitig ihr Vorgänger Guido Mairunteregg unter tosendem Applaus in den Ruhestand verabschiedet.

Viel Schweiß sei hier bereits vergossen worden, sagte Mairunteregg bei seiner Abschiedsrede im Schwurgerichtssaal und sprach dabei nicht nur brisante Verhandlungen, sondern auch die Übersiedelung vom alten Gerichtsstandort am Stadtplatz ins moderne Gebäude an. Der 64-Jährige erinnerte aber auch an zahlreiche Weggefährten, die ihn in den vier Jahrzehnten bei der Staatsanwaltschaft begleitet hatten. Sein Dank galt den ehemaligen Kollegen, seinem Ersten Staatsanwalt Andreas Pechatschek und seiner Gattin Hannelore, der er künftig nicht nur im Garten zur Seite stehen werde. Die letzten zehn Jahre seiner Tätigkeit, exakt von 1. April 2008 an, war Mairunteregg auch der Leiter der Staatsanwaltschaft Steyr. Dafür wurde er gestern in Vertretung von Justizminister Josef Moser von dessen Generalsekretär und Sektionschef, Christian Pilnacek, mit dem "Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik" ausgezeichnet.

Es sei Zeit, betonte Mairunteregg. Zeit, dass er gehe, Zeit für frischen Wind und Zeit für Frauen in Führungspositionen. Damit sprach er seine Nachfolgerin Elisabeth Stellnberger an, die sich in den vergangenen Jahren nicht nur einen hervorragenden Namen als Leiterin der Jugendgruppe der Staatsanwaltschaft Linz, sondern auch als Gleichbehandlungsbeauftragte gemacht hatte. Davor aber verabschiedete er sich noch äußerst emotional in den Ruhestand: "Die Staatsanwaltschaft Steyr war immer meine zweite Familie. Ich werde sie immer in meinem Herzen tragen", sagte Guido Mairuntergegg mit Tränen in den Augen und in seiner Stimme. Der gebürtige Pfarrkirchner erntete dafür den verdienten Abgangsapplaus.

Für Stellnberger hingegen ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Die 53-jährige Steyrerin hatte einst hier ihre Justizkarriere begonnen, nach 14 Jahren in Linz übersiedelt sie nun wieder in ihre Heimatstadt. Sie sei stolz, von ihrem Vorgänger ein derart motiviertes und perfekt geführtes Team übernehmen zu dürfen.

