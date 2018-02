St. Valentin: Veranstaltungszentrum ohne Keller

SANKT VALENTIN. Schwingungen der Rudolfsbahn im Untergrund machten Neuplanung in St. Valentin nötig

Nach Vorstellungen der Architekten und der führenden Kulturpolitiker St. Valentins soll das Veranstaltungszentrum überregionale Bedeutung haben. (Burtscher, Durig) Bild:

Beim traditionellen Empfang von Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SP) am Valentinstag im Engineering Center (ECS) grüßte auch das Murmeltier: Als würde sich die Vergangenheit wiederholen, wurden wie im Vorjahr nahezu gleiche Architektenpläne vom Veranstaltungszentrum (VAL) und Musikschule auf die Leinwand geworfen. Die SP lässt es nicht gelten, dass VP-Stadtrat Andreas Pum von einem "Deja vu" spricht, bei dem die Leute Altbekanntes gezeigt bekamen, das sie schon einmal gesehen hatten. "Wir sind nicht viel weiter gekommen", sagt Pum, "neu an den Plänen ist nur die Farbe."

Für Suchan-Mayr hängt das Veranstaltungszentrum, für das die SP gegen den Willen der VP den Kostenrahmen von 8,5 schon auf 8,9 Millionen Euro gedehnt hat, nicht in der Warteschleife. Sie kündigte beim Empfang den Spatenstich für die heurige Jahresmitte an, womit eine Fertigstellung des Gebäudes bis 2020 realistisch sei.

Pum ist damit einverstanden, dass man inzwischen auf den Keller verzichtet hat und der Konzertsaal vom Erdgeschoß in den Obertrakt verlegt wurde: "Das ist eine richtige Maßnahme. Ob sie ausreicht, damit den Schwingungen zu entgehen, die die Züge der Rudolfsbahn hinter dem Gebäude auslösen, werden Gutachten erst klären", mahnt er zu vorsichtigen Prognosen. Suchan-Mayr muss diese Darstellung korrigieren: Die Architekten hätten sich um eine Optimierung der Flächen bemüht und eine grandiose Lösung gefunden. Die Erschütterungen durch die Regional- und Güterzüge in den Griff zu bekommen, würde natürlich ohne Kellerhohlraum erleichtert, sagt Suchan-Mayr. Nicht in Stein gemeißelt sind für sie auch die 8,9 Millionen Euro Baukosten. Während Pum "die Dimension, in der unsere Stadt ein Kulturhaus braucht" in Frage stellt, will die Bürgermeisterin ein "Kulturhaus ohne Mängel", das voll funktionstauglich ist: "Die 8,9 Millionen zu halten, ist auch sehr ambitioniert". Die Architekten Ulrich Burtscher und Marianne Durig versprachen jedenfalls ein Kulturhaus, dessen Bekanntheit über die Grenzen der Stadt hinausreichen werde. Das war vergangenes Jahr, beim Valentinsempfang im ECS.

