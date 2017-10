St. Ulrich entführte einen Punkt aus Naarn, Sturm verblies das Lokal-Derby

STEYR, KIRCHDORF, AMSTETTEN. Orkan unterbrach die Niederlagenserie von Sierning, der Schlager gegen Dietach musste vertagt werden. In der OÖ-Liga verloren Micheldorf und der ASK St. Valentin ihre Partien.

In der Bezirksliga Ost festigte die SG Vorwärts 1b/ATSV Steyr mit einem 1:0-Sieg ihre Position im Mittelfeld. Bild: Josef Moser

Für die Fußballvereine in den höheren Ligen in der Region bot das Wochenende mit der Zeitumstellung die falsche Botschaft: Keine Zeit, um länger zu schlafen. In der OÖ-Liga heißt es für Micheldorf wieder in die Spur zu finden, um im Mittelfeld zu bleiben. Insbesondere auf dem eigenen Rasen hätte die Elf von Almir Memic es schon bitter nötig, endlich wieder drei Punkte zu holen. Zuletzt war das Anfang September gelungen.

Den 100 Zuschauern in Micheldorf bliesen Sturmböen entgegen, noch heftiger war der Gegenwind aber, den die Gäste aus Weißkirchen auf dem Platz gegen die Hausherren entfachten. Bereits in der 7. Minute verwerte Martin Hegedüs für die "Zebras" eine Vorlage von Florian Hahn zur 1:0-Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff, es war in der 37. Minute, schlug Benjamin Freudenthaler aus der Feldüberlegenheit seiner Mannschaft Kapital, er setzte Flügelflitzer David Klausriegler ein, der vollstreckte zum 2:0-Pausenstand. Die Bemühungen der Grün-Weißen nach Wiederbeginn reichten nur noch für den Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand, das Tor erzielte Mathias Roitinger mit dem Kopf.

Den Kunstrasenplatz in Wallern mögen die Gastmannschaften der OÖ-Liga offenbar nicht. Auf diesem Boden hat die Heimelf noch keine einzige Niederlage einstecken müssen. Nach dem Sensationssieg über die Welser Hertha reiste aber der ASK St. Valentin frohen Mutes an. Die Erkenntnis kam aber bald: Auf dem Feld des SV Zaunergroup Wallern war für die Traktorenwerkself nichts zu bestellen. Christian Reinhart (22.) und Philipp Haslgruber (30.) brachten die Heimelf frühzeitig in Führung. Der ASK St. Valentin hätte es in der 69. Minute mit einem (verschossenen) Elfmeter noch einmal spannend machen können, drei Minuten später traf Christian Reinhart zum 3:0-Endstand.

In der Landesliga Ost blieb der SV Sierning von einer weiteren Niederlage in Serie deshalb verschont, weil die Begegnung in Dietach wegen des Orkans abgesagt werden musste. St. Ulrich spielte an diesem Wochenende in Naarn und holte bei einem 0:0-Unentschieden einen Punkt: Keine fette Beute – mit neun Punkten bleibt man Drittletzter der Tabelle.

Mit dem dritten Heimsieg in Folge verbesserte sich die Spielgemeinschaft Vorwärts 1b/ATSV Steyr auf Platz neun der Bezirksliga Ost und setzte sich weiter vom Tabellenende ab. Das Goldtor zum 1:0-Sieg gelang Sulejmanovic, der genau ins Kreuzeck (48.) traf. Dino Kovacevic hatte noch Pech mit einem Stangenschuss (65.)

