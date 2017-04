St. Florian holt Vorwärts auf den Boden der Realität zurück

STEYR. Trainer Gerald Scheiblehner sieht in der Niederlage auch Positives.

St. Florian war gegen die Steyrer meist obenauf. Bild: Moser

"Wäre Michael Halbartschlager das 1:0 gelungen, dann hätte das Spiel ganz anders ausgehen können", sagte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner nach der klaren Niederlage in St. Florian. So aber gingen die Rot-Weißen gegen die nach acht Siegen in Serie weiter erfolgshungrigen Sängerknaben sang- und klaglos 0:3 unter.

Hätte, wäre, könnte – das zählt nach 90 Minuten im Fußball eben nichts. Und so wurde Halbartschlager, vor einer Woche im Derby gegen Pasching/LASK noch umjubelter Siegestorschütze zum 1:0, diesmal zur tragischen Figur: Zuerst scheiterte er mit der Führung auf dem Fuß am Florianer Schlussmann Schützeneder, danach ist er an allen drei Gegentreffern der Hausherren mitbeteiligt. Ein rabenschwarzer Tag zum Vergessen für den jungen Steyrtaler.

Für Scheiblehner war der Verteidiger dennoch nicht der Buhmann: "Man muss einem Spieler und der Mannschaft auch einmal einen schlechten Tag zugestehen, vor allem, wenn es gegen einen wirklich sehr guten Gegner geht. Die Bäume wachsen eben nicht in den Himmel, bei uns bewegt sich alles auf einem schmalen Grat."

Für den Vorwärts-Trainer kam diese Niederlage daher gar nicht ungelegen, kann er damit doch ein wenig auf die Euphoriebremse treten, nach dem einige im Verein und zahlreiche Fans schon vom Sprung in die zweithöchste Spielklasse geträumt hatten: "Wir haben ein junges Team, das sich super weiterentwickelt, aber ein Aufstieg ist derzeit einfach noch nicht realistisch."

Zufrieden war Scheiblehner trotz der drei Gegentreffer mit dem Abwehrblock Alex Danninger, Nicolas Wimmer, Philipp Bader und Tormann Reinhard Großalber. Von letzterem gibt es auch dickes Lob für den Trainer: "Er lässt hart trainieren, ist aber dennoch ein Kumpeltyp geblieben", sagt der Kapitän, "und er versteht es perfekt, aus jedem Spieler das Beste herauszuholen."

Dass dies stimmt, können die Vorwärts-Spieler bereits am Freitag um 19 Uhr im Heimspiel gegen Klagenfurt zeigen.

Mehr zum Thema