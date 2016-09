Sommerrekord: 360.000 Fahrten mit den Hiwu-Bergbahnen

HINTERSTODER, SPITAL/PYHRN, WINDISCHGARSTEN. Tourismus-Leitbetrieb jubelt über ein Plus von 20 Prozent

Wanderparadies Teichlboden auf der Wurzeralm Bild: TVB Pyhrn-Priel

Man sei nun auch Motor für den oberösterreichischen Sommer-Tourismus - Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen (Hiwu), freut sich über einen Rekordsommer für sein Unternehmen. Mit bislang mehr als 360.000 Fahrten auf den fünf geöffneten Liftanlagen in Hinterstoder, auf der Wurzeralm und am Erlebnisberg Wurbauerkogel wurde das Vorjahr bereits um 15.000 Fahrten, das Jahr 2014 gar um 20 Prozent übertroffen. Mit verantwortlich für diesen Erfolg war laut Holzinger die mehr als 8500 mal verkaufte Pyhrn-Priel Saisonkarte. Hier gab es ein Plus von 800 im Vergleich zum Vorjahr. Positiv bemerkbar gemacht hätten sich eine Reihe an Events sowie der neue Bikepark Wurbauerkogel. Der ungebrochene Wanderboom habe ebenso dazu beigetragen.

Die Standseilbahn auf der Wurzeralm fährt ebenso wie der Wurbauerkogel-Lift noch durchgehend bis 2. Oktober. Danach haben die Seilbahnen bei Schönwetter in allen drei Gebieten - Höss, Wurzeralm und Wurbauerkogel - bis 26. Oktober an Wochenenden geöffnet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema