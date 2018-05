So sieht das neue Pflaster aus

STEYR. Auch Poller und Blumentröge auf dem Stadtplatz werden neu gestaltet.

Ab Juli soll die neue Flaniermeile auf dem Stadtplatz in diesem Stil gepflastert werden. Den Freundinnen Anna und Rita gefällt das Granitpflaster jedenfalls. Bild: Moser

Am Montag, 9. Juli, nach dem Gewerbeflohmarkt auf dem Stadtplatz, sollen die Arbeiten für die neue Flaniermeile von der Kaigasse bis zur Eisengasse beginnen. Nun hat sich der Stadtsenat auf die Art der Pflasterung geeinigt. Es werden größere Granitplatten verlegt, die durch kleinere Pflastersteine aufgelockert werden sollen. Während der in zwei Bauetappen aufgeteilten Arbeiten wird es zu erheblichen Behinderungen auf dem Stadtplatz kommen. So müssen in der ersten Phase die Schanigärten beim Leopoldibrunnen weichen, in der zweiten wird dann der Wochenmarkt zum Leopoldibrunnen verlegt, der Saisonschluss der Gastgärten Richtung Marienkirche wird bereits auf Mitte September vorverlegt.

Verzinkte Stahlrohre, kein Rost

Ein neues Design erhalten auch Blumentröge und Poller auf dem Stadtplatz. Das heftig kritisierte Rostdesign auf dem Stadtplatz (Anm.: Trinkbrunnen vor dem Rathaus) wird nicht fortgesetzt. "Wir haben uns auf verzinkte Stahlrohre, die dann in anthrazit beschichtet oder lackiert werden", sagt Vizebürgermeister Wilhelm Hauser (SP), "die Granit-Schwedenbomben bei Kreisverkehr und die Abgrenzung rund um den Leopoldibrunnen werden ebenfalls in diesem Stil ersetzt." Beim Brunnen werden zwischen den Metall-Pflanztrögen schlankere, höhere Zylinder platziert, rund um den Kreisverkehr sollen diese niedriger und breiter werden.

Für Stadtrat Mario Ritter (FP) ist diese Lösung nicht optimal: "Die Poller sollten höher sein, damit sie von Autofahrern gesehen werden. Und man muss darauf achten, dass keine Kinder hinaufklettern und dann auf die Straße fallen können." Er sehe schon Prozesse auf die Stadt zukommen.

Ebenfalls in diesem Metalldesign sollen Müllbehälter und Sitzbänke gestaltet werden. Hauser: "Mein Wunsch wären moderne Bänke ohne Rückenlehne. Man lümmelt ja nicht drauf und damit man schnell ein Semmerl isst, reicht es auch so."

