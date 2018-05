Siernings Tennis-Senioren feiern Bundesliga-Debüt

SIERNING. Zum Saisonauftakt trifft die Mannschaft um Kapitän Martin Steinkellner auf den Grazer AK.

Die Senioren 60+ des TC Sierning haben nach drei aufeinanderfolgenden Landesmeistertiteln den Sprung in die Tennis-Bundesliga geschafft. Erstmals in der Vereinsgeschichte wird heuer in Sierning Bundesliga-Tennis gespielt. Die Mannschaft um Kapitän Martin Steinkellner ist schon mehr als drei Jahre in ihrer Altersklasse ungeschlagen. "Das hervorragende Mannschaftsklima und die tolle Trainingseinstellung sind der Schlüssel zum Erfolg", sagt Steinkellner.

Morgen, Samstag, 5. Mai, beim ersten Heimspiel gegen den regierenden Staatsmeister, den Grazer AK, werden in Sierning wohl auch einige ehemalige Daviscup-Spieler wie Peter Pokorny zu sehen sein. Spielbeginn ist um 11 Uhr.

Für die Sierninger ist das Saisonziel klar definiert: der Klassenerhalt soll geschafft werden. Für "Nachwuchs" aus den eigenen Reihen ist gesorgt, denn auch die Mannschaft 55+ ist seit zwei Saisonen ungeschlagen Oberösterreichs Vorzeigeverein. "Wir sind stolz darauf, all unsere Erfolge ohne Legionäre erzielt zu haben", sagt der Steyrer HAK-Pädagoge, der wie sein Teamkollege Peter Grossmaier heuer schon zwei Landesmeister-Titel errang.

Nach der Premiere am morgigen Samstag empfangen die Sierninger im Grunddurchgang noch die Alterskollegen vom Tennisclub Neufeld im Burgenland (Donnerstag, 31. Mai, 11 Uhr), ehe es in den Playoffs im Juni um den Klassenerhalt ernst wird.

