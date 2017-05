Sierning leistete Dietach im Titelkampf Schützenhilfe

DIETACH, SIERNING, SANKT VALENTIN. Landesliga Ost: ASK St. Valentin holte nur einen Punkt.

Gegen Sierning (in Blau-Weiß) leistete sich Titelaspirant St. Valentin einen kleinen Ausrutscher. Bild: Moser

Die Situation an der Spitze der 2. Landesliga Ost ändert sich von Runde zu Runde – und bleibt damit weiter spannend. Weil der ASK St. Valentin in Sierning nur ein Unentschieden erreichte, gelang dem USV Dietach der Sprung zurück an die Tabellenspitze. Die Molterer-Truppe gewann auswärts bei Doppl-Hart klar mit 4:2. Die rechnerisch beste Ausgangsposition im Titelkampf hat allerdings wieder St. Magdalena. Der Tabellendritte liegt mit zwei Spielen weniger nur zwei Punkte hinter Dietach, und mit einem Spiel weniger nur einen Punkt hinter St. Valentin.

Sierning – ASK St. Valentin 0:0

Ein ebenso kampfbetontes wie flottes Spiel lieferten sich der SV Sierning und Titelaspirant St. Valentin – wobei die Gastgeber in der ersten Halbzeit gleich mehrere Top-Chancen liegen ließen oder am Valentiner Schlussmann Markus Bogenreiter scheiterten. Die Sierninger Defensive präsentierte sich wieder sehr sicher und ließ kaum Möglichkeiten der Gäste zu. In St. Valentin hat man indes eine wichtige Personalfrage entschieden. Trainer Harald Gschnaidtner bleibt dem Verein auf längere Zeit erhalten. Gleiches gilt für Co-Trainer Gerald Engleder.

Doppl-Hart – Dietach 2:4

Bei Aufsteiger Dietach trägt man weiter ein breites Grinsen im Gesicht. Auch auswärts bei Doppl-Hart bewies die Molterer-Elf ihre Klasse und siegte mit 2:4. Noch zur Pause war es 1:1-Unentschieden gestanden. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Dietacher noch einen Gang höher. Christian Lichtenberger steuerte gleich drei Treffer zum Erfolg bei.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema