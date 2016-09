Sierning feiert einen Erntedank-Sieg, Dietach bleibt weiter ungeschlagen

SIERNING, DIETACH, PETTENBACH. Landesliga: In der Gruppe West ist Pettenbach die Tabellenführung los.

Die Sierninger (links im Bild Martin Dietachmayr) finden von Runde zu Runde besser ins Spiel. Bild: Moser

Auch wenn es diesmal nur zu einem Remis gereicht hat: Union Dietach mischt in der Landesliga Ost weiter um die Spitzenplätze mit. Der SV Sierning kommt nach dem verpatzen Saisonstart immer besser in die Gänge. Am Wochenende setzte sich die Bartosiewics-Elf gegen den SK Admira durch. In der Landesliga West kassierte Pettenbach die erste Niederlage.

Sierning – Admira 2:0

Mit einem Doppelschlag machte der SV Sierning am Erntedank-Wochenende alles klar – und auch Trainer Robert Bartosiewicz war maßgeblich daran beteiligt, dass Mitte der zweiten Hälfte der Umschwung gelang. Alem Pasic war nach vorne in den Sturm beordert worden. Wenige Minuten nach der Umstellung leitete er per Kopf eine Eckball-Flanke ins Tor weiter. Weitere zwei Minuten später fiel das 2:0. In diesem Fall schlenzte Daniel Dramac den Ball mit Eleganz ins lange Eck.

Dass es bei Sierning nun wieder besser läuft, liegt an den Automatismen, die zu greifen begonnen haben, sagt Sportleiter Martin Edlinger. Außerdem: Das Sierninger Lazarett lichte sich zusehends. Zu Beginn der Saison war noch ein halbes Dutzend an Leistungsträgern außer Gefecht gesetzt. Ab kommendem Wochenende sollte der Trainer erstmals aus dem Vollen schöpfen können und den gesamten Kader zur Verfügung haben. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Sierninger auswärts in Rohrbach. Das Match findet am Samstag, 1. Oktober, statt. Der Anstoß erfolgt um 16 Uhr. Das Bartosiewicz-Team belegt derzeit mit acht Punkten auf Rang sieben. Die Mühlviertler Gastgeber rangieren mit einem Punkt weniger auf Rang elf.

Gallneukirchen – Dietach 1:1

Der USV Dietach blieb auch in der sechsten Runde ungeschlagen, diesmal reichte es aber nur zu einem Remis. Gallenukirchen war in der 16. Minute druch einem Elfmeter in Führung gegangen. Nach der Pause – in der 67. Minute – erzielte die Molterer-Elf den Ausgleich: Safak Ileli erlief eine lange Flanke, die per Kopf in den Strafraum weitergeleitet worden war, und hob das Leder gekonnt über Gallneukirchen-Goalie Thomas Minichberger hinweg in die Maschen. In der Folge war Dietach massiv am Drücker, das Siegtor wollte aber nicht mehr gelingen. Am Samstag, 1. Oktober, empfängt der USV Dietach, der nach wie vor Rang drei belegt, den unmittelbaren Tabellennachbarn Freistadt. Anstoß ist um 16 Uhr.

Pettenbach – Sattledt 0:1

Mit der ersten Saisonniederlage ist die Waldhör-Elf auf den zweiten Tabellenplatz zurückgerutscht. Nächste Runde – am 1. Oktober, 16 Uhr – müssen die Almtaler bei Esternberg ran.

