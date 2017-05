Sierning bleibt der Dietach-Schreck

DIETACH, SIERNING, SANKT VALENTIN. Landesliga Ost: Die Bartosiewicz-Elf fügte den Dietachern die erste Heimniederlage zu. Der ASK St. Valentin ist nach dem 4:1 gegen Katsdorf zurück an der Tabellenspitze.

Siernings Schlussmann Yannick Stern hielt seinen Kasten weitgehend sauber. Lediglich mit einem Elfmeter war er zu bezwingen. Bild: Moser

Das Sierning-Trauma des USV Dietach hat einen Namen. Stefan Gröbl heißt er. Die Sierninger Mittelfeldspieler hat der Molterer-Elf im Herbst mit seinem Treffer die erste Saisonniederlage zugefügt und nun die erste Heimniederlage seit mehr als einem Jahr. Zum 3:1-Auswärtssieg der Blau-Weißen steuerte er diesmal zwei Treffer bei, jenes zum 2:1 in der 73. Minute und jenes zum 3:1 sechs Minuten vor dem Schlusspfiff.

Klar, dass auch Molterer mit der Niederlage hadert. "Vor seiner Kulisse zu verlieren, ist nie angenehm", sagt er. 600 Zuschauer hatten sich in der Dietach-Arena eingefunden, um dem Derby beizuwohnen. Knackpunkt war der Ausgleich der Sierninger unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Torschütze in diesem Fall war Gregor König. Zuvor hatte Kevin Stöger die Hausherren per Elfmeter in Führung gebracht.

Nach der Pause agierten die Gäste aktiver und effizienter. Dietach schien durch den Druck gehemmt, der im Titelkampf herrscht. Nach der Niederlage sind Stöger & Co wieder auf den zweiten Platz abgerutscht. Weil die unmittelbare Konkurrenz noch Nachtragsspiele zu absolvieren hat, dürfte der Zug zum Meistertitel wohl abgefahren sein. Das stört den Trainer aber am allerwenigsten. "Wir haben als Aufsteiger eine ausgezeichnete Saison gespielt", bestätigt er. In den letzten drei Runden könne man wieder ungehemmt zu Werke gehen.

Im Titelkampf hat nun wieder der ASK St. Valentin die Nase vorn. Nach dem 4:1-Erfolg gegen Katsdorf haben die Mostviertler zwei Punkte Vorsprung auf Dietach und vier auf St. Magdalena. Die Linzer verloren das Urfahraner Derby gegen Admira Linz mit 1:2.

Sierning empfängt den SKM

Sierning kann schon morgen Mittwoch, 24. Mai, wieder Einfluss auf die Entscheidung um die Meisterkrone nehmen. Das Nachtragsspiel der Bartosiewicz-Elf gegen St. Magdalena wird um 18 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist Sierning. Das Nachtragsspiel des ASK St. Valentin gegen Freistadt findet am Donnerstag, 25. Mai, in der Steyr-Arena statt. In diesem Fall geht es um 17 Uhr los.

