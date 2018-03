Sie ist die "Herrin der Ringe"

STEYR. Cornelia Veigel steht der Tolkien-Gesellschaft als Präsidentin vor. Am Sonntag lädt die Steyrer Bibliothekarin zur Fantasy-Lesung.

Blond und mit Spitzohren zeigt sich Cornelia Veigel nur, wenn sie in die Rolle der Galadriel schlüpft. Bild: Fler

Dass Cornelia Veigel dann und wann Kleider im Mittelalter-Look anlegt und in die Rolle einer "Herr der Ringe"-Frau wie Eowyn oder Galadriel schlüpft, kommt nicht von ungefähr. Seit vorigem Jahr steht die Steyrerin der Österreichischen Tolkien-Gesellschaft als Präsidentin vor. Als solche bemüht sie sich darum, dass das literarische Vermächtnis des Schriftstellers J. R. R. Tolkien auch hierzulande hochgehalten wird – und intensiv miterlebt werden kann.

Fantastisch spannend

An den Treffen des Vereins, dem rund 60 aktive Mitglieder aus dem gesamten Bundesland angehören, nimmt man nicht selten verkleidet teil. "Da gibt es dann auch immer wieder Workshops, Schreiben zum Beispiel oder auch Bogenschießen", so Veigel, die 30 Jahre alt und beruflich in der Stadtbücherei Steyr tätig ist.

Die nächste Veranstaltung, mit der Veigel und die Österreichische Tolkien-Gesellschaft an die Öffentlichkeit treten, findet am Sonntag, 25. März, in Steyr, statt. Anlässlich des Tolkien Reading Day, der an diesem Tag weltweit begangen wird, liest der Salzburger Schauspieler Florian Friedrich einige der spannendsten Abschnitte aus "Herr der Ringe" vor. Das Bühnenbild zur Lese-Show steuert die Welser Fantasy-Malerin Raffaela Cech bei.

Schau- und Hörplatz der "Herr der Ringe"-Lesung ist das Kulturzentrum AKKU, das sich als Mitveranstalter am Tolkien Reading Day beteiligt. Die Bühne im Kleinkunstzentrum an der Färbergasse wird für diesen einen Abend in Mittelerde verwandelt. Angesprochen vom fantastisch-literarischen Angebot dürfen sich all jene fühlen, die selbst "Herr der Ringe"- und "Hobbit"-Fans sind bzw. es noch werden wollen. Das können auch durchaus junge Zuhörer sein. "Ich habe mich selbst schon als Jugendliche begeistern lassen", verrät Veigel, die ihre Tolkien-Leidenschaft gemeinsam mit ihrem Gatten teilt. Damals habe sie noch die Hauptschule besucht: "Einige von meinen Klassenkolleginnen hatten damals schon den ,Hobbit‘ gelesen. Ich habe dann auch sofort hineingefunden in das Buch." Mit den "Herr der Ringe"-Filmen sei sie endgültig zum Fan geworden. Dass sie Jahre später in der Tolkien-Gesellschaft gelandet ist, war eine fast logische Folge.

Die Präsidentschaft in der Tolkien-Gesellschaft hat Veigel praktisch über Nacht geerbt. Ihre Vorgängerin hatte das Amt niedergelegt, nachdem sie schwanger geworden war und sich mehr der Familie widmen wollte. Unter Veigels Führung ist zuletzt die Homepage der Tolkien-Gesellschaft völlig neu gestaltet worden. Die "Herr der Ringe"-Lesung im AKKU beginnt um 20 Uhr.

Tolkien Reading Day, Sonntag, 25. März, 20 Uhr, Steyr, Kulturzentrum AKKU. Karten: Tel. 0664 / 73 11 56 20.

