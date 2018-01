Sie fliegen zu Mozarts Musik durch die Lüfte

STEYR. "Breakin’ Mozart – Klassik meets Breakdance" lautet das Motto am Dienstag, 9. Jänner, um 19.30 Uhr im Stadttheater Steyr.

Der Klassik-Echo-Preisträger Christoph Hagel und die zweifachen Breakdance-Weltmeister DDC kombinieren erstmals Breakdance mit der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart in einer abendfüllenden Show. Die jungen Tänzer verbinden ihre Kunst auf einzigartige Weise mit der Musik des Wunderkindes. Mozart erklingt im Original live am Klavier, interpretiert von Christoph Hagel, in Orchesterversionen und in modernen Hip-Hop-Bearbeitungen.

Karten für dieses spektakuläre Musikexperiment gibt es im StadtService Steyr im Rathaus, bei Ö-Ticket und Trafikplus.

