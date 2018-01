Schwimmteam hat sich fürs Ö-Finale bereits qualifiziert

STEYR. Mit Rang zwei bei der Vorrunde der österreichischen Mannschaftsmeisterschaft im Linzer Parkbad schaffte das Herrenteam des Steyrer Schwimmclubs am Sonntag den Einzug in die Endrunde im April in der Aqua Nova in Wiener Neustadt.

Dort werden die Steyrer Mädels vermutlich nicht am Start sein. Sie kamen diesmal trotz guter Leistung nur auf den vierten Rang.

Nur vier Schwimmer kamen in Linz auf mehr als 700 Fina-Punkte (Anm.: eine international vergleichbare Maßeinheit der Schwimmleistungen), gleich zwei davon vom SC Steyr: Alexander Trampitsch über 100 m und 200 m Freistil sowie Johannes Dietrich über 100 m Brust. In Kombination mit den guten Leistungen von Steyrs Langdistanzspezialist Felix Preisinger (800 m und 400 m Freistil sowie 400 m Lagen), von Olympiazentrumsschwimmer Marvin Miglbauer, Youngster Julian Mittermayr und dem in der Staffel bis zur Erschöpfung kämpfenden Franz Pühringer ergab dies für Steyrs Herrenteam Rang zwei.

