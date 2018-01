Schule an der Alm will mit eigenem Flusskraftwerk energieautark werden

VORCHDORF. Mit Hilfe einer Crowdfundingaktion will die naturnahe Privatschule außerdem größer und vielfältiger werden.

Die Schule an der Alm widmet sich vor allem der Natur. Bild: privat

Vor eineinhalb Jahren ist die Vorchdorfer Privatschule Moos an die Alm übersiedelt. Nach tausenden ehrenamtlichen Arbeitsstunden können In der alten Grubmühle, direkt an der Grenze zu Pettenbach 36 Schulkinder altersübergreifend neun Schulstufen lang unterrichtet werden – wobei sich die Privatschule vor allem dem Thema Natur widmet.

Dazu passt, dass die Schule an der Alm jetzt energieautark werden will. Das entsprechende Laufkraftwerk liegt buchstäblich vor der Tür und wird angemietet.

Schule als Leuchtturmprojekt

Doch die Phantasie des Trägervereins, den Eltern und Lehrer 2010 gegründet haben, geht viel weiter: Die Schule an der Alm soll ein Leuchtturmprojekt werden. In den kommenden fünf Jahren sind unzählige Projekte geplant.

Bereits in Betrieb ist ein eigenes Seminarhaus. Auch das Energieprojekt Energy Learning hat bereits begonnen.

Gemeinsam mit dem Campus Hagenberg, der Fachhochschule Wels und Firmen wie Fronius bastelt man an Steuerungssystemen, die einen vielfältigen ökologischen Energiemix optimal nutzbar machen sollen.

Geplant sind auch ein kleiner landwirtschaftlicher Schulbereich sowie ein Schulshop, in dem die Kinder und Jugendlichen Selbstproduziertes vermarkten. Auch von einer Lehrwerkstatt sowie einer Bibliothek ist die Rede. Vor allem aber soll die Anzahl der Schüler schrittweise verdoppelt werden.

Für all das braucht es aber Geld. Der Trägerverein hat deshalb eine Crowdfunding-Aktion gestartet. 53.000 Euro werden benötigt, um die Investitionen zu stemmen. Zusagen für 13.000 Euro gibt es bereits. Das Geld wird dabei aber nur abgerufen, wenn am Ende tatsächlich die Gesamtsumme zusammenkommt.

„Wir wenden uns an Menschen, die sich eine Generation Heranwachsender wünschen, die bewusst und verantwortungsvoll mit den Ressourcen unserer Erde umgeht“, sagt Bernd Hofer, Obmann des Trägervereins.

Nähere Informationen auf www.startnext.com/lernort

