Schüsse gingen übers Ziel hinaus und beinahe ins Auge

STEYR, RIED/TRAUNKREIS. Prozess am Landesgericht Steyr: Sechs junge Männer schossen illegal mit einem Kleinkalibergewehr auf eine Blechdose, einer traf dabei einen Polen mitten im Gesicht.

Richter Christoph Mayer Bild: Moser

„Dass Personen gefährdet werden, wäre nicht nur aus Versehen möglich gewesen, sondern es war geradezu erwartbar.“ Richter Christoph Mayer spricht am Ende des Prozesses gegen sechs junge Männer im Alter von 19 bis 26 Jahren aus, was für jeden halbwegs normal denkenden Menschen klar sein hätte sollen: Ihre Schießübungen in einem Garten im Ortsteil Großendorf in Ried hatten einen schwerwiegenden Unfall geradezu heraufbeschworen.

So war es dann am 16. Oktober des Vorjahres auch gekommen: Nach einer Schussserie in Richtung eines Kastanienbaumes und mehreren Schüssen auf eine in 1,20 Meter Höhe aufgestellte Blechdose fand ein Projektil den Weg mitten ins Gesicht eines Nachbarn. „Ich habe mit einem Freund den Geburtstag seiner Frau gefeiert“, berichtet das Opfer, ein 50-jähriger Hilfsarbeiter aus Polen, „wir sind nach draußen gegangen, da habe ich plötzlich einen starken Schmerz, ein Brennen im Gesicht gespürt.“

Dieses „Brennen“ nur knapp unterhalb des rechten Auges war der Einschlag des Projektils aus einem Kleinkalibergewehr, abgefeuert aus rund 60 Metern Entfernung. Das Geschoss habe operativ vom Jochbein entfernt werden müssen, sagt der medizinische Sachverständige, Rainer Hainböck: „Es war nur Glück, dass nicht auch das Auge noch schwerer verletzt wurde.“

Nach der fatalen Schussübung, bei der auch ein zweiter Mann von einem Projektil gestreift worden war, wurde sogar das Einsatzkommando Cobra angefordert, da die Polizei von einem fremdenfeindlichen Anschlag auf dieses vorwiegend von Ausländern bewohnte Haus ausgegangen war. Das alles tue ihm sehr leid, sagt Schütze Günther St., der damals auch schon 0,9 Promille Alkohol intus hatte: „Aber ich habe aus diesem Fehler gelernt.“

Mit Kopfstoß Nase gebrochen

Urteil des Richters: Günther St. und Julian Sch., der das Gewehr illegal besorgt hatte, wurden unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Vergehen gegen des Waffengesetz zu je 2000 Euro Geldstrafe sowie einer mehrmonatigen bedingten Haftstrafe verurteilt, Mario K. erhielt 720 Euro Geldstrafe, zwei Angeklagte, darunter ein Soldat, kamen mit einer Diversion davon. Die Verhandlung gegen den sechsten Angeklagten – er soll Tage zuvor in einer Bar einem Kontrahenten per Kopfstoß die Nase gebrochen haben – wurde zur Ladung von Zeugen vertagt.

Dem Opfer wurde ein Schmerzensgeld von 4000 Euro zugesprochen, für weitere Ansprüche wurde er auf den Zivilrechtsweg verwiesen.

