Schönheitspreis für Tore und drei Punkte für SKV

STEYR. Bombe von Himmelfreundpointner und grandioser Fersenpass von Efendioglu ermöglichten 2:1-Sieg in Kalsdorf.

Himmelfreundpointner durfte nach Gewaltschuss jubeln. Bild: Josef Moser

Der Boden war hart auf dem Fußballplatz des SC Kalsdorf, das Leben auch für den SK Vorwärts Steyr, der aus dem Regionalligaspiel in der Steiermark wenigstens nicht mit leeren Händen zurückkehren wollte. Aber was die Elf von Trainer Gerald Scheiblehner an diesem Ligaabend wollte, war etwas anderes als das, was sie auf dem Rasen umsetzen konnte. Gleich von Anfang an schwindelte sich auch der Fehlerteufel in die Mannschaft der Rot-Weißen, leichtfertige Ballverluste im Aufbau waren die Folge. Glück für Vorwärts, dass die Hausherren den Umschalthebel auch nicht fanden und aus den misslungenen Pässen der Vorwärtsbewegung der Gäste ihrerseits keine brauchbaren Konter zuwege brachten. Also ging man bei einem torlosen Remis zur Pause in die Kabine, und Scheiblehner hatte schon eine Mängelliste aufgeschrieben, die er seiner Mannschaft vorlas.

Tatsächlich änderte sich nach der Pause etwas nach dem Motto: je hässlicher die Eltern, umso schöner die Kinder. Weil in dem mauen Spiel die Abwehr der Steirer in der 57. Minute nicht auf den Gedanken gekommen war, den ab dem Mittelkreis ballführenden Himmelfreundpointner zu attackieren, probierte es dieser einfach einmal. Und hielt aus 30 Metern Entfernung einmal wuchtig darauf. Worauf der Ball wie eine Rakete ins Tor des SC Kalsdorf einfuhr. Der zweite Treffer der Steyrer war von der Schönheit her elf Minuten später ein Zwillingsbruder. Yusuf Efendioglu spielte aus vollem Lauf – als ob man das immer so machte – einen Pass mit der Ferse auf Martinovic weiter, der an der Strafraumgrenze Maß nahm und den Ball im Kreuzeck versenkte.

Die Vorhersage von SKV-Präsident Reinhard Schlager, dass niemand so leicht drei Punkte aus Kalsdorf entführt, bewahrheitete sich aber umgehend. Nur drei Minuten später wackelte das Netz im Tor von Goalie Reinhard Großalber, nachdem Rupp für die Steirer auf 1:2 verkürzt hatte. Die Rot-Weißen mussten nochmals gehörig zittern – und sich die Haare raufen, weil Efendioglus Ball in der 91. Minute von der Stange zurück ins Feld sprang. Wie auch immer: Der Schlusspfiff besiegelte weitere drei Punkte auf dem Konto der Rot-Weißen, die nun auf Platz vier rangieren. Mit dem Zahlenwerk war auch Scheiblehner zufrieden – "mit der Leistung allerdings nicht. Wir haben viel zu wenige Zweikämpfe gewonnen und haben erst spät ins Spiel gefunden."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema