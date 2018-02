Schnelle Super-G-Schwünge vor Frühstück mit Reisbrei und Nudeln

HINTERSTODER. In Blickrichtung Olympische Winterspiele 2022 in Peking trainierte chinesisches Skiteam eine Woche auf der Höss in Hinterstoder.

Headcoach Gutenbrunner mit dem chinesischen Nationalteam auf der Höss Bild: HiWu

Für eine Handvoll Skifahrer aus Fernost drehten sich die Bügel eines Schleppliftes in Hinterstoder schon im Morgengrauen. Vom Landesnachwuchszentrum (LNZ) im Skigebiet machten sich die Herren des chinesischen Ski-Nationalteams in aller Herrgottsfrüh auf die Piste auf, um gleich nach Sonnenaufgang schnelle Schwünge über den Hang zu üben. Zu Beginn des Liftbetriebes, als die ersten Skitouristen in den Gondeln von Hinterstoder auf die Höss hinauffuhren, waren die Torstangen schon wieder weggeräumt und die Sportlergruppe saß vor Tellern mit Nudeln und Reisbrei vor einem fernöstlichen Frühstück.

ÖSV-Präsident und Mehrheitseigentümer der HiWu-Seilbahnen Peter Schröcksnadel hat das einwöchige Trainingslager des chinesichen Ski-Nationalkaders eingefädelt – vorausschauend, wie immer: Bis zu den Olympischen Spielen in Peking will die KP das Volksinteresse für Skifahren wecken. "Nach dem ,Wintersportentwicklungsplan 2016–2025‘ möchte die Chinesische Regierung 300 Millionen Chinesen vom Wintersport begeistern", erklärt HiWu-Geschäftsführer Helmut Holzinger. Zur Weltspitze heranführen soll die chinesischen Athleten deren Headcoach, der Oberösterreicher Markus Gutenbrunner. Arbeit hat er noch genug zu tun: Mingfu Xu erreichte mit 19,58 Sekunden Rückstand zuletzt im Riesentorlauf im Songhua Lake Ski Resort beim Far East Cup mit dem 31. Platz das beste Ergebnis.

