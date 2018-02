Schneida geht es mundartlich an

STEYR. Sie reden und singen, wie ihnen der sprichwörtliche Schnabel gewachsen ist. Musikalisch sind sie wohl am ehesten dem Akustik-Rock zuzuordnen.

Schneida Bild: (Privat)

Aber auch Americana, Country und Blues klingt in ihren Songs immer wieder durch. Nun machen die Mannen der Wiener Dialektband "Schneida" erstmals auch in Steyr von sich hören. Am Samstag, 24. Februar, treten Johannes Girmindl, Dylan Whiting und Othmar Loschy im Steyrer In-Lokal Red Rooster auf. Auch ihre aktuelle CD "Anglahnt" haben sie im Gepäck.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

