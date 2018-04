Schmankerlmarkt am Stadtplatz feiert den Auftakt

STEYR. Mit dem Auftritt der Band Akustixxx startet der Schmankerlmarkt der Steyrer Six-Pack-Wirte am Freitagabend in seine neue Sommersaison.

Auch heuer haben die sechs Stadtplatzwirte eine Reihe verschiedener Themenabende wie etwa eine "Nacht der Tracht" oder "Spargel & Wein" geplant.

Ebenfalls am Freitag, 27. April, laden die Innenstadtkaufleute zur "Langen Einkaufsnacht", bei der die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet sind. Lust auf die neueste Mode wird bei zwei Modenschauen am Grünmarkt (18.30 Uhr) und am Stadtplatz (19 Uhr) gemacht. Zuvor wird schon um 17.30 Uhr der Steyrer Maibaum aufgestellt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema