Schanigarten: "Sixpack-Wirte wollten helfen"

STEYR. "Wir von den Six-Pack-Wirten haben ihn nicht geschnitten", sagt Ex-Segafredo-Cafetier Werner Leschanowsky dazu, dass sich der Besitzer des kleinen griechischen Restaurants "Olympia", Antonio Bolkas, seit fast einem Jahrzehnt um einen Schanigarten am Stadtplatz bemüht, aber im Unterschied zu anderen Gastronomen keine Tische im Freien bewilligt bekommt.

Schanigartensaison beginnt März Bild: (feh)

Die OÖN hatten einen Brief von Leschanovsky an seine Hausvermieterin zitiert, in dem Leschanowsky ankündigte, seine Geschäftsbeziehung mit dem aus Griechenland stammenden US-Bürger zu beenden, sollte er weiterhin einen Raum für eine Garderobe nicht pachten können. Der Hausherrin würde mit Bolkas, der für das Segafredo bis dahin den Mittagstisch lieferte, nach dessen Umsatzverlust einen "verlässlichen Mieter" abhanden kommen. "Bolkas und ich haben diesen Brief gemeinsam verfasst", sagt Leschanowsky, wovon Bolkas wiederum gar nichts wissen will. Die Lieferbeziehung mit dem "Olympia" habe er erst zwei Jahre später beendet, weil "Antonio mit dem ganzen Umfang überfordert war". Wenn "die Qualität stimmt", könne auch seine Nachfolgerin beim Segafredo wieder über eine Kooperation mit dem Griechen nachdenken, ließ Leschanowsky aus der Karibik wissen, wo er demnächst ein Lokal aufsperrt.

