SKU Tabellenzweiter

AMSTETTEN. Amstettner besiegten Wiener Sportklub 4:0.

Doppelschlag von Vukovic Bild: Kovacs

Einen ungefährdeten 4:0 Erfolg fuhr der SKU Amstetten in der Regionalliga Ost beim Wiener Sportclub ein. Schibany (10., 54.) und Vukovic (12., 56.) waren die Torschützen der Mostviertler. Die Wiener wollten ihren ersten Heimsieg feiern, doch der schnelle Doppelschlag zur 2:0-Führung der Gäste nahm ihnen den Elan. Sie wurden vom Tempounterschied und den schnellen Kombinationen überrascht und konnten in der Folge keine eigenen Akzente mehr setzen. SKU Tormann David Affengruber bereinigte die einzige Möglichkeit des Sportclubs in der 37. Minute mit einer Glanzparade. Mit der 4:0 Führung nahm die Weinstabl-Elf in den letzten 20 Minuten das Tempo aus dem Spiel und verwaltete gekonnt das Ergebnis.

