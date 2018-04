SK Vorwärts gewann das "Sechspunkte-Spiel"

STEYR. Nach dem 3:1 (1:0)-Heimsieg über Sturm Graz (A) darf keiner in der Kabine das Wort "Aufstieg" auch nur flüstern.

Efendioglu zieht ab: Sein Doppelpack sicherte das 3:1 über Sturm (A) ab. Bild: Moser

Wenn Vorwärts Steyr unter drei von fünf Mannschaften, die die Lizenz für die zweite Bundesliga besitzen, den Aufstieg schafft, dann soll das der Elf nebenbei widerfahren. Begleiteffekt, sozusagen. "Unser Saisonziel bleibt der fünfte Tabellenplatz", beharrte Trainer Gerald Scheiblehner auch nach dem 3:1 (1:0)-Heimsieg über die Amateure von Sturm Graz auf der Vorgabe, die er sich als Sportdirektor des Vereines gemacht hat. Der fünfte Platz kann den Aufstieg bedeuten, muss es aber nicht, wenn die falschen Vereine besser in der Tabelle abschneiden.

Vor Anpfiff gegen das Fohlenteam des Grazer Traditionsklubs hatte nicht nur Steyrs Fußball-Philosoph Christian Kreil von einem "Sechspunkte-Spiel" gesprochen. Das B-Team der Steirer ist wie die Vorwärts Lizenznehmer für die neue zweite Bundesliga. Auf dem Rasen ließ dann nicht nur der in seiner Strenge oft wankelmütige Schiedsrichter Thomas Fröhlachner, sondern auch der angeblich über dem Ballspiel thronende Fußballgott seine Launen aus. Vorwärts begann ambitioniert, aber schon in der 22. Minute muss der Torhüter zwei großartige Paraden auspacken, um seine Vorderleute vor einem Rückstand zu bewahren. Für die Führung in der 29. Minute konnte die Heimelf nichts dafür. Patrick Bilic flankte einen Freistoß in den Strafraum, keiner erwischt den Ball, nur Sturms Puchegger bekommt ihn aufs Schienbein, von wo das Leder ins Tor hoppelt. Bilic hat eine tolle Partie gespielt, vielleicht hat ihm Fortuna dafür die Fußballschuhe geküsst.

Das Glück blieb der Vorwärts auch nach Wiederanpfiff hold, als Efendioglu in der 47. und 58. Minute auf 3:0 erhöhte. Piras gelang in der 80. Minute nur noch der Ehrentreffer für die Grazer. "Es gibt derzeit immer ein paar Szenen, die ein Spiel entscheiden, derzeit kippt die Waage immer zu unseren Gunsten", weiß Scheiblehner, dass zu Beginn der Frühjahrssaison das Gegenteil der Fall gewesen sei. Vom Aufstieg will er in der Kabine nicht einmal im Flüsterton etwas hören: "Das muss aus den Köpfen raus. Wir müssen jetzt bei jedem Spiel alles geben und dann sehen wir, was wir dafür bekommen werden."

Als nächster Gegner wartet Deutschlandsberg auf seinem Kunstrasenplatz, der dem SKV nicht behagt.

