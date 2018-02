Rudi Schöller verrät, was eigentlich nur der stumme Diener Vormärz weiß

WOLFERN, STEYR. Im neuen Programm verleiht der Wolferner Kabarettist seiner TV-Rolle eine Stimme

Rudi Schöller spielt Vormärz - und doch wieder nicht. Bild: privat

Wenn Rudi Schöller sein neues Programm "Vormärz spricht" zum Besten gibt, dann tritt er seinem Publikum keineswegs so wie in der TV-Show "Wir sind Kaiser" gegenüber. Dort, im Fernsehen, mimt er den stummen, emotional reglosen Diener (namens Vormärz). Hier, auf der Kabarettbühne, ergreift er entschlossen, aber mit Bedacht das Wort – und redet und redet und redet. "Ich trete auch nicht im Vormärz-Kostüm auf", erklärt der Kabarettist, der dereinst – als Rudi Schöllerbacher – im Wolferner Ortsteil Losensteinleiten aufgewachsen ist.

Kaiserlich angekündigt

Eine Verbindung zu "Wir sind Kaiser" ist in "Vormärz spricht" allerdings sehr wohl gegeben. Zunächst unterhalten sich Kaiser und Obersthofmeister Seyffenstein darüber, dass ihr Diener überstürzt das Schloss verlassen habe, um sich als Kabarettist zu betätigen. Dann wird er vom Kaiser persönlich angekündigt.

"Und dann handle ich die fünf meistgefragten Fragen zur Fernseh-Show ab", so Schöller. Die wichtigste davon: Bekommt Richard Lugner für seine Auftritte bei "Wir sind Kaiser" etwas bezahlt? Die Ausgangslage klingt also kompliziert: Kabarettist Rudi Schöller spielt ein Programm, das er rund um Fragen gebaut hat, die er ganz privat als Rudi Schöllerbacher zu seiner TV-Rolle als stummer Diener Vormärz und zu "Wir sind Kaiser" gestellt bekommt. Das Ergebnis ist hingegen hochgradig amüsant und ein rundum erbauliches Kabarett-Erlebnis. Darüber waren sich Besucher und Kritik schon bei der Premiere einig. Diese hatte Anfang Februar im Wiener Kabarett Niedermair stattgefunden.

Europa, Fake News und mehr

Weil Rudi Schöller sehr ausführlich auf die meistgestellten Fragen zu "Wir sind Kaiser" antwortet, schweift er mitunter auch einmal ab. Die Themen, bei denen er in der Folge hängen bleibt, sind nebst anderem Europa, Fake News und die Stolpersteine, die die Digitalisierung mit sich bringt. Dabei greift er mitunter auch auf Szenen aus seinen bisherigen Programmen zurück. "Vormärz spricht" ist also auch ein bisschen "Best of Rudi Schöller".

Schöllers nächster Auftritt erfolgt im Steyrer Kulturzentrum AKKU. Die Veranstaltung, bei der es sich um ein echtes Heimspiel für den 42-Jährigen handelt, findet morgen, Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr statt. Karten können noch unter Tel. 0664/73115620 bestellt werden. Allzu viele gibt es aber nicht mehr davon, lassen die Veranstalter verlauten.

Rudi Schöller: "Vormärz spricht", Freitag, 16. März, 20 Uhr, Steyr, Kulturzentrum AKKU, Karten: Tel. 0664/73115620

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema