Regionalliga Ost: SKU verlor in Stadlau 1:2

AMSTETTEN. Die Torchance, die in der 20. Minute Lachmayr vergab, war das einzige Positive, das der SKU Amstetten in Stadlau im ersten Spielabschnitt zuwege brachte.

Schibany erzielte Ehrentor. Bild: Kovacs

Mit dem 2:0-Pausenrückstand, die Tore fielen in der 32. und 34. Minute, war die Weinstabl-Elf noch gut bedient, denn Bauer vergab, alleine vor Affengruber stehend, die 3:0-Führung. Im zweiten Spielabschnitt brachte der SKU mehr Ordnung in das Spiel, wurde zielstrebiger und verkürzte durch Schibany auf 1:2 (57.). Stadlau verstärkte in der Folge die Defensive und ließ damit keine Möglichkeiten zum Ausgleich zu. Amstetten bleibt mit 43 Punkten Zweiter hinter Tabellenführer SV Horn (48). Verfolger ASK Ebreichsdorf hat punktegleich ein Spiel weniger.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema