Rauhnacht mit den Kuschelperchten

MOSTVIERTEL. Die Ötscherteufel bieten zum Jubiläum ein besonderes Spektakel am Umberg.

Beim Auftritt der Ötscherteufel ist die Hölle los. Bild: Ötscherteufeln

Einen Tag vor den "Heiligen Drei Königen" übernehmen in der Eisenstraße Niederösterreich noch einmal die Ötscherteufel das Kommando: Am Freitag, 5. Jänner, der letzten Rauhnacht zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, veranstaltet die Perchtengruppe zum dritten Mal den "Rauhnachtslauf" am Umberg in Gaming. Mehr als 30 Helfer bereiten dieses Spektakel seit Wochen vor. Der höllische Tanz mit rund 250 Perchten aus ganz Österreich beginnt um 18 Uhr.

"Wir feiern dabei unser 20-jähriges Vereinsjubiläum", sagt Hermann Reiter, Obmann der Ötscherteufel, der auf weit mehr als 1000 Besucher hofft: "Dieser Lauf soll ein Erlebnis für die ganze Familie werden. Wir selbst nennen uns oft spaßeshalber Kuschelperchten." Als Eintritt werden Spenden erbeten.

