Pferderennen auf Schnee und Eis

ROSSLEITHEN. Am Sonntag findet die nächste Auflage der Pyhrn-Priel-Pferde-Trophy statt.

Auch Skijöring steht auf dem Renn-Programm. Bild: Kulturforum Pyhrn-Priel

Es ist Oberösterreichs bestdotiertes Pferderennen, das auf Schnee bzw. Eis ausgetragen wird. Bei der Pyhrn-Priel-Pferde-Trophy, die am Sonntag, 12. Februar, beim Gestüt Moar im Hof stattfindet, werden in Summe 4000 Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Auch die Besucher kommen angesichts der vielen Bewerbe voll auf ihre Rechnung. Ein Galopp- und Ponyrennen stehen ebenso auf dem Programm wie ein Trab-, Schlitten- und Goaßlfahren. Sogar einen Skijöring-Bewerb gibt es: Dabei lassen sich wagemutige Skifahrer von den trabenden Pferden über die Rennbahn ziehen.

Beginn der Bewerbe, die vom Tourismusverband Pyhrn-Priel sowie den Tourismusräten Windischgarsten und Roßleithen gesponserte werden, ist um 12 Uhr. Die Siegerehrungen finden direkt im Anschluss an die jeweiligen Rennen statt. Darum, dass die Besucher kulinarisch bestens versorgt werden, kümmert sich der Verein Moar im Hof. Unter den regionalen Spezialitäten, die auf der Speisekarte zu finden sind, gibt es auch kesselheiße Würste.

