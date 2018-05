"Pepper" erklärt Welt automatisch

STEYR. Im Museum Arbeitswelt hilft ein Roboter selbstständig als Ausstellungsführer aus.

Roboter "Pepper" Bild: Leinani Shak

Keine Angst, die Eröffnungsredner heute abend um 19 Uhr im Museum Arbeitswelt, Kurator Harald Welzer und Schriftsteller Robert Misik, sind echt und Menschen aus Fleisch und Blut. Das muss dazu gesagt werden. Denn bei jedem, der einem bei der neuen Doku "Arbeit ist unsichtbar" über den Weg läuft, ist das nicht mehr sicher.

Die Ausstellung zeigt den Werdegang der Arbeitswelt in den vergangenen 150 Jahren. In Dioramen (Schaukästen mit bemalten Modellfiguren) ist etwa die Schufterei der Bergmänner auf dem Erzberg nachgestellt. Oder die Zinnsoldaten in der Werktagskluft hämmern in einer Fabrik der Steyrer Waffenschmiede. Auf jeden Fall zeigt einer der Schaukästen auch den Feierabend im einstigen Gasthaus "Zum Pflug" im Miniaturformat. In Echtgröße eingebaut hat man die originale Schank, Täfelung und Möbel in das Museum Arbeistwelt, womit das einstige Arbeiterwirtshaus gerettet wurde. "Jetzt wird dort im Rahmen der Ausstellung wieder das Bier nach der Arbeit ausgeschenkt", sagt Stephan Rosinger vom Museum Arbeitswelt.

Nicht so sehr als Kumpel kommt wohl "Pepper" in Frage, der auch bei "Arbeit ist unsichtbar" beschäftigt ist, dem aber ein Lohnzettel und die Gewerkschaft völlig egal sind. Der Menschenroboter, der in Japan erschaffen wurde, geht in seiner Heimat betagten Menschen in Heimen zur Hand und wird im Museum Arbeitswelt an einer Station als Austellungsführer mit Sprachkennung Fragen beantworten. Wie lange Menschen noch manche Tätigkeiten ausüben müssen oder dürfen, wird wohl aber auch er nicht wissen.

