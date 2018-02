Park & Ride künftig nur noch für Bahn- und Buskunden

STEYR. Die ÖBB testen in Steyr ab heute ein österreichweites Pilotprojekt.

Die Park & Ride-Anlage beim Steyrer Bahnhof wird zum österreichweiten Pilotprojekt. Bild: feh

Seit heute ist bei der Park & Ride-Anlage am Steyrer Bahnhofsparkdeck ein neues Zutrittskontrollsystem in Betrieb. Ab sofort können nur noch Bahn- oder Buskunden mit gültigem Ticket die Gratisparkplätze nutzen. Grund für diese Maßnahme ist, dass – nicht nur in Steyr – P&R-Anlagen schon am frühen Morgen oft völlig überfüllt sind und Öffi-Fahrern nicht zur Verfügung stehen.

"Rund ein Drittel aller Gratisparkplätze bei den Bahnhöfen werden derzeit von Nicht-Öffinutzern belegt", sagt ÖBB-Sprecher Karl Leitner. Daher habe man sich entschlossen, beim Bahnhof Steyr eine Schrankenanlage zu errichten. Ab sofort sind das erste und zweite Obergeschoß ausschließlich für Kunden des öffentlichen Verkehrs reserviert. "Es handelt sich um ein österreichweites Pilotprojekt", sagt Leitner, "wir werden schauen, wie es funktioniert, und wollen aus Fehlern und auftretenden Problemen lernen." Die Erkenntnisse sollen in die Entwicklung eines Systems einfließen, das künftig standardmäßig bei allen P&R-Anlagen anwendbar ist.

Um die reservierten Parkplätze gratis nutzen zu können, müssen Bahn- und Buskunden einfach nur bei ihrer Rückankunft den gültigen Fahrschein bei der aufgestellten ÖBB-Säule scannen und so ihr Parkticket entwerten. Bei Problemen und für Fragen stehen noch bis 2. März geschulte Auskunftspersonen am Bahnhof bereit. Die Park & Ride-Anlage Steyr bietet Platz für 216 Autos und 42 Zweiräder.

Park & Ride ausbauen

"Eine vernünftige Maßnahme, P&R-Plätze in ausreichender Anzahl sind wichtig", sagt Steyrs Mobilitäts-Stadtrat Reinhard Kaufmann (Grüne). Er hofft, dass auch in Münichholz, Garsten und Haidershofen Plätze in ausreichender Zahl geschaffen werden.

