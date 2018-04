PKW-Lenkerin überschlug sich mehrmals

TERNBERG. Glück hatte eine 40-jährige Frau aus Laussa nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Die Fahrzeuglenkerin fuhr gegen 1:40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Ternberger Landesstraße in Richtung Ternberg. Im Gemeindegebiet von Ternberg kam sie links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Beginn der Leitschiene.

Der PKW der Frau überschlug sich mehrmals und kam nach weiteren 20 Metern zum Stillstand. Die 40-Jährige konnte sich alleine aus dem völlig beschädigten PKW befreien und aus dem Wagen klettern, der zum Glück auf den Rädern halb am Straßenrand und halb auf der anschließenden Böschung zum Stillstand kam. Ein nachkommender Verkehrsteilnehmer sicherte die Unfallstelle ab, verständigte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Die 40-Jährige wurde nach Erstversorgung durch ein Team des NEF Steyr mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Steyr eingeliefert. Als Grund für den Verkehrsunfall gab die Lenkerin einen Wildwechsel an.

