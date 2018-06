OÖ. Rundfahrt: Rabitschs Hattrick

TERNBERG. Der Vorjahressieger der Oberösterreich-Rundfahrt fuhr erneut als Gesamtsieger freihändig in Ternberg durchs Ziel. Hrinkow-Team punktete fleißig bei Sprint- und Bergwertungen.

„Gelber“ Stephan Rabitsch war von grünen Hrinkows nicht zu halten Bild: Eisenbauer

Die grünen Männer sind nicht vom Mars, sondern ihr Rennstall ganz in der Nähe des Zieles der heurigen OÖ. Rundfahrt in Ternberg zuhause. Die Rennfahrer des Steyrer Hrinkow-Teams hatten es allerdings mit einem Außerirdischen zu tun, sodass es wieder nichts mit einem Leiberltausch der Grünhemden in das gelbe Trikot des Gesamtsiegers wurde. Stephan Rabitsch hatte mit seinen Leuten vom Team Felbermayr Simplon Wels auch die Schlussetappe der neunten Internationalen OÖ-Radrundfahrt, die 136,9 Kilometer von Traun nach Ternberg und dort sechsmal über einen zehn Kilometer langen Rundkurs führte, unter Kontrolle. Den Grundstein dafür, wieder als Gejagter am Schlusstag zu starten, hatte Rabitsch mit seinem Etappensieg in Ulrichsberg gelegt.

Das Hrinkow-Team war bei seiner Heimetappe mit voller Kraft in die Pedale gestiegen. Andreas Graf lag bei einigen Sprint- und Bergwertungen ganz vorne. Die Post zum Etappensieg ging aber woanders ab: Für den Belgier Quinten Hermans hatte sich ein Ausreißversuch gelohnt, er kam vor seinem Teamkollegen von Telenet Fidea Lions, Lars van der Haar, und dem Italiener Emanuele Onesti (D’Amico Utensilnord) als Etappensieger rund eine halbe Minute vor dem Feld ins Ziel. An Rabitschs drittem Rundfahrtsieg in Folge konnte das Tagesklassement nichts mehr ändern. Hrinkow-Sportchef Josef Benetseder war mit dem "besten Ergebnis bei der OÖ-Rundfahrt seit Bestehen unseres Teams" hochzufrieden. (feh)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema