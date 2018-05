ÖBB investierten 12 Millionen Euro

LOSENSTEIN. Der Umbau des Bahnhofs in Losenstein wurde nach einem Jahr abgeschlossen.

Bürgermeister Leopold Arthofer und Andreas Niedermair (ÖBB Infrastruktur) am modernisierten Bahnhof Losenstein Bild:

"Dieser Umbau ist eine Bereicherung für die Gemeinde. Durch diese Investition wird der ländliche Raum und das Image des öffentlichen verkehrs gestärkt", sagt Leopold Arthofer, Bürgermeister von Losenstein.

Nach rund einem Jahr Bauzeit wurde nun die Sanierung des Bahnhofs Losenstein abgeschlossen. Insgesamt investierten die ÖBB 12,1 Millionen Euro unter anderem in einen neuen, barrierefreien Mittelsteg, eine Wartekoje, Lautsprecher und Monitore sowie ein modernes Leitsystem.

"Vor allem Einpendler in den Großraum Linz–Wels–Steyr profitieren von dieser Modernisierung", sagt Andreas Niedermair von der ÖBB-Infrastruktur. Noch heuer werde die Bahnhofsoffensive auf der Ennstalstrecke zwischen Garsten und Kleinreifling fortgesetzt. Bereits im April hat die 11,6 Millionen Euro teure Modernisierung des Bahnhofs Ternberg begonnen, in der zweiten Jahreshälfte wird am Bahnhof Lahrndorf um 4,2 Millionen Euro ein neues Technikgebäude errichtet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema