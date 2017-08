ÖBB bauen Ennstalstrecke aus

GARSTEN. ÖBB investieren dieses Jahr noch 13,9 Millionen Euro auf der Ennstalstrecke.

Netz schützt vor Steinschlag. Bild: ÖBB

Auf dem Gleis aus Richtung Linz kommend ist ab heute am Bahnhof Garsten Endstation. Das ist die schlechte Nachricht. Zugreisende müssen bis 10. September in einen Bus als Schienenersatzverkehr bis Weißenbach-St. Gallen umsteigen. Die gute Nachricht: Im Gegenzug dazu bauen die ÖBB die Ennstalstrecke aus.

In dem Investitionsprogramm, für das heuer noch 13,9 Millionen Euro vorgesehen sind, werden die Bahnhöfe von Losenstein und Reichraming modernisiert. Bei beiden Stationen wird ein barreirefreier Mittelbahnsteig errichtet, der mit modernen Lautsprechern und Monitoren ausgestattet wird. Für Sehbehinderte werden Tastfliesen verlegt, damit sich die betroffenen Menschen an Rillen und Noppen unter den Schuhsohlen orientieren können. Dazu werden in den Bahnhofsbereichen auch Gleisanlagen und Oberleitungen umfangreich erneuert. Die Arbeiten sollen dort bis Herbst 2018 dauern.

Ein großer Teil des Ausbaubudgets an der Ennstalstrecke wird einer weiteren Verbesserung der Sicherheit gewidmet. Auf der Gebirgsstrecke werden weitere Hänge mit Seilsperren, Steinschlagschutznetzen und Wildbachverbauungen ausgerüstet. Zwischen St. Valentin und Steyr sowie zwischen Kleinreifling und Großreifling werden neben den Geleisen Lichtwellenleiter verlegt, die die Datenübertragung für Telekom- und Signalanlagen wesentlich beschleunigen werden.

Während der Dauer des Schienenersatzverkehrs gilt ein Sonderfahrplan mit geänderten Zeiten.

