Nutzen, wenn die Blumen verwelkt sind

KREMSMÜNSTER. Ein neuer Fußgängersteg an der "Kremsschanze" verbindet den Markt Kremsmünster mit dem Stift. Auch neue Kinderspielplätze werden nach der Landesgartenschau weiter benutzt.

Bleibendes Vermächtnis der Landesgartenschau: Der Steg bei der „Kremsschanze“ macht Fußwege kürzer. Bild: feh

Knapp zwei Wochen vor Eröffnung der Landesgartenschau wird die Stiftsgemeinde an allen Ecken und Winkeln herausgeputzt. 7 Millionen Euro, die vom Land für das Großprojekt in die Kremstalgemeinde geflossen sind, sollen nicht nach Torschluss der Ausstellung im Erdreich versickern. Die Vorgabe lautet, dass 70 Prozent der für die Schau geschaffenen Einrichtungen mindestens noch fünf Jahre weiterverwendet werden müssen.

Wie es den Anschein hat, werden die Anschaffungen, die Kremsmünster für die Landesgartenschau getätigt hat, durchaus eine gewisse Langlebigkeit haben. "Man kann sogar sagen, dass die Landesschau unsere Gemeinde nachhaltig verändern wird", sagt Bürgermeister Gerhard Obernberger (VP). Nicht nur die Gäste der Landesschau werden an der "Kremsschanze" den Fluss über einen neuen Fußgängersteg queren, die Spazierwege der Kremsmünsterer werden sich danach verändern. Über den Steg gelangt man fortan schnell zu Fuß vom Markt hinauf zum Stift. Ebenso dürfte der Panoramaweg auf dem Hang, der die Ausstellungsteile verbindet, zum Alltagsgebrauch in Kremsmünster werden. Natürlich wird auch die Röhrenrutsche mit Rekordlänge, in deren Hohlraum die Kinder der Ausstellungsbesucher auf dem Hosenboden talwärts sausen, in das Gemeindeinventar übernommen wie die neuen Spielplätze und der neue Erholungsraum an der renaturierten Krems. "Es wird bei uns wenige Eintagsfliegen geben", sagt Obernberger.

Als Resteverwerter betätigte sich Kremsmünster auch bei der vorigen Landesgartenschau in Bad Ischl. Das Stift kaufte das große Glashaus für die eigene Gärtnerei, das keiner haben wollte.

