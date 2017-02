Nußbach steht bereits im Endspiel

NUSSBACH. "Preis gewinnen wir mit dieser Vorstellung keinen", sagt Zuspielerin Verena Hieslmair nach den Erfolgen gegen Verfolger Wels (3:1) und Neusiedl (3:0).

Die Faustballerinnen von Union Nußbach haben dabei bereits zwei Spiele vor dem Ende des Bundesliga-Grunddurchgangs den direkten Einzug ins Endspiel beim "Final 3" am 24./25. Februar in Leonding fixiert.

Hieslmairs selbstkritische Analyse zeigt aber eines: Die Kremstalerinnen stehen in der aktuellen Hallensaison zumindest eine Stufe über ihren Konkurrentinnen. Nun geht es für die Mädels von Trainer Roland Lugerbauer vor allem darum, in den kommenden Wochen die Spannung hoch zu halten. Denn nach der überragenden Vorstellung in dieser Bundesligasaison kann wohl nur noch ein Selbstfaller den ersten Staatsmeistertitel der Nußbacherinnen verhindern.

Auf der Hut sein müssen die Kremstalerinnen vor allem vor Titelverteidiger Wels, gegen den die Sätze bis zum Ende umkämpft waren. "Wir haben zu selten gezeigt, was wir können. Im Final wollen wir uns so nicht präsentieren!", sagt Abwehrspielerin Ines Maringer.

